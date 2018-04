L'evento enogastronomico "Bussolengo Amore Di Vino" torna nel weekend

La Rosa di San Valentino, associazione per il marketing territoriale voluta dal Comune di Bussolengo, è promotore dell'iniziativa Bussolengo Amore Di Vino, dal 13 al 15 aprile. Forte del successo dello scorso anno avrà luogo, dal 13 al 15 aprile 2018 in piazza XXVI Aprile a Bussolengo, la nuova edizione della manifestazione Bussolengo Amore Di Vino, organizzata dall'associazione commercianti Bussolengo Shopping e dal Comune di Bussolengo, per anticipare Vinitaly, il più importante evento internazionale dedicato al mondo enologico. Nel cuore di Bussolengo, le aziende vinicole e le cantine del territorio presenteranno i propri prodotti in originali accostamenti enogastronoci, abbinando finger food e specialità tipiche ai vini locali tra i più noti, come Valpolicella, Amarone, Ripasso, Lugana, Custoza, Soave, Durello, Franciacorta e tanti altri. La manifestazione si terrà il venerdì e il sabato dalle 18,00 alle 24,00 e la domenica alle 11,00 alle 23,00. Le giornate si concluderanno dalle ore 21,00 circa con l'esibizione di gruppi musicali di rilievo nazionale che vantano collaborazioni con grandi artisti italiani e stranieri. In quanto iniziativa con lo scopo di valorizzare le realtà del territorio e i suoi dintorni, l'associazione La Rosa di San Valentino ha scelto di promuovere nuovamente la manifestazione.

Fortemente voluta dal Comune di Bussolengo, La Rosa di San Valentino è oggi un marchio che denota prodotti, servizi, eventi di alta qualità, tutti ispirati al concetto di ETERNAMORE. Corposi interventi di comunicazione sono sviluppati per attrarre i flussi di visitatori e turisti che ogni anno da Bussolengo transitano da o per il lago di Garda, nella prospettiva di promuovere le imprese locali e le loro eccellenze. Il nome e l'idea del progetto derivano dalla storia stessa di Bussolengo e del suo patrono: Valentino, convertito al cristianesimo, fu costretto a lasciare l'adorata moglie Silvia, la quale gli donò una rosa di pietra, simbolo di amore immortale. Conservata gelosamente fino al suo martirio, la rosa fu seppellita accanto a Valentino, con uno scritto che ne narrava l'origine e raccontava di un amore impossibile tra un soldato romano e una cristiana, morti e sepolti abbracciati in un'unica tomba.

La ricostruzione del medievalista Arnaldo Casali racconta che fu William Shakespeare a ritrovare nella chiesa di San Valentino a Bussolengo la preziosa pietra e la sua pergamena, dalla quale trasse ispirazione per la tragedia di Giulietta e Romeo. Eventi e prodotti marchiati dalla Rosa di San Valentino, frutto di passione e creatività, diventeranno dunque un segno d'amore, d'affetto, di riconoscenza per le persone che ci sono care. “Innamorati del vino sotto il Segno di San Valentino il 13-14-15 aprile in Piazza a Bussolengo.

