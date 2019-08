Grande attesa per il concerto degli Evanescence all'Arena di Verona

Dopo l’indimenticabile sold out al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel marzo 2018, tornano in Italia gli Evanescence, band tra le più rappresentative del panorama rock internazionale, pronta a stupire ancora una volta il pubblico italiano con una speciale data evento, l’unica nel nostro Paese, il 2 settembre 2019 nella location più suggestiva ed emozionante di sempre: l'Arena di Verona.

Nati alla fine degli anni ‘90, nel marzo del 2003 pubblicano Fallen, l’album che ha consacrato il loro successo, permettendo alla band di farsi conoscere e apprezzare dal mondo intero. La miscela di gothic e hard rock diventa uno dei casi più degni di nota nella stagione musicale dell’epoca, anche grazie ai singoli "My Immortal", "Bring me to life’ e‘Going Under". Dopo l’uscita del fondatore Ben Moody e un silenzio artistico durato circa due anni, il gruppo torna con l’album The Open Door, anticipato dal celebre brano "Call Me When You’re Sober", un disco che Amy stessa definisce di “purificazione”, in cui può liberamente esprimere i propri conflitti interiori, le sue personali esperienze di vita e una visione del successo non più pessimista, ma risolutiva.

A ottobre del 2011 esce "What you want", traccia che precede Evanescence, il terzo album con cui la band torna all’origine del rock, entrato direttamente alla prima posizione della Billboard 200. Al termine della tournée mondiale legata all’album, sul palco della Wembley Arena di Londra, Amy Lee annuncia una lunga pausa musicale della band.

Durante gli anni di silenzio artistico e dopo una parentesi solista di Amy, il gruppo non smette di creare e sperimentare, evolvendo verso un percorso che non può non sorprendere. È, infatti, nel novembre 2017 che gli Evanescence incidono "Synthesis", un progetto straordinario di reworking relativo ai tre precedenti album in studio, con l’aggiunta di due inediti.

Synthesis è una fusione tra il canto virtuoso e il pianoforte di Amy Lee, supportato dalla sua band, un’orchestra sinfonica guidata dagli arrangiamenti di David Campbell, collaboratore di lunga data, e una serie di programmi ed effetti di musica elettronica progettati dal co-produttore Will Hunt, con il mixaggio di Damian Taylor (già noto per le collaborazioni con Björk, The Killers e Arcade Fire). Il risultato è una sintesi tra organico e sintetico, suoni classici e rock, in una reinterpretazione del passato con lo sguardo sempre rivolto al futuro, una narrativa concettuale che porta l'ascoltatore in un viaggio dall’oscurità alla luce accompagnato da un mix di groovy, elettronica e vibrazioni classiche.

Dopo il Synthesis Live Tour, uno show in acustico senza precedenti, accompagnato da una grande orchestra con cui la band ha girato il mondo in 82 date, compresa la tappa italiana a marzo 2018, gli Evanescence tornano al punto di partenza riabbracciando il gothic-rock. La band statunitense, pluripremiata ai Grammy Awards, sarà in Italia il 2 settembre per un’incredibile performance nella meravigliosa cornice dell’arena di Verona.

Special guest della serata saranno i Veridia, gruppo rock cristiano statunitense che dal 2014 combina sonorità alternative rock a un sound più pop. Nella band, la vocalità e l’energia di Deena Jakoub incontrano le vibrazioni della chitarra di Brandon Brown e la batteria di Kyle Levy, creando uno spettacolo unico.

"Inseparable" (2014) è il primo EP della band, contenente il singolo alternative indie ‘We Are Brave’, che raggiunge la posizione #1 della Billboard Christian Rock, viene utilizzato come soundtrack del NCAA Softball dal broadcast ESPN e riceve una nomination per il premio “Rock Song of the Year” ai Dove Awards. Nel 2015 il secondo EP "Pretty Lies" debutta nella Top 20 della Itunes Alternative Album Chart. La title track del disco, brano elettronico inciso in collaborazione con il celebre musicista rock Matty Mullins, rappresenta il secondo grande successo dei Veridia e raggiunge il #1 della Billboard Chart, dove mantiene la posizione per sei settimane consecutive, restando in classifica per ben 27 settimane. Nel 2016 vengono scelti dagli Evanescence come opening act del loro tour negli Stati Uniti e pubblicano "Still Breathing", singolo dal significato profondo che vuole ricordare a chi ascolta come ogni giorno sia un dono prezioso. Il primo album in studio arriva il 26 ottobre 2018 e si intitola "The Beast You Feed", anticipato dal singolo dark "Numb". Dopo 4 vittorie ai We Love Awards e dopo essersi esibiti al Gulfport Music Festival, al Vodoo Music + Arts Experience e durante il Winter Jam 2014-2015 davanti a oltre 600 mila persone, i Verida si preparano a incontrare il pubblico italiano il 2 settembre all’Arena di Verona, come special guest degli Evanescence.

Il secondo opening act del concerto è riservato ai Raven Tide, band gothic metal italiana nata nel 2009 a Prato e formata da Cheryl (voce), Shark (chitarra), Mark (batteria) e Fred (basso). Le sonorità del gruppo sono il frutto di esperimenti musicali combinati alle esperienze personali di ogni membro che, unendosi, danno vita a un sound originale, arricchito dalla potenza del beat dell’heavy methal.

Il primo EP dei Raven Tide prende il nome dal loro moniker d’origine,"Ever Rain": si tratta di una raccolta in cinque tracce caratterizzata da una linea prevalentemente gothic metal. Nel 2011 la band pubblica il primo full-length album, intitolato ‘Echoes of Wonder’. I dieci brani del disco sono pervasi da influenze heavy metal, folk e gothic, con una forte componente elettronica. Tra i singoli è presente anche una reinterpretazione del pezzo ‘Frozen’ di Madonna, in cui inconfondibile è il timbro di Cheryl.

"Novarize" (2017) è il secondo progetto discografico, in cui è possibile trovare affascinanti atmosfere ed effetti sonori ispirati al mondo delle soundtrack cinematografiche, senza mai tralasciare le sonorità metal. Al disco segue il Novarize USA promo tour che vede la band esibirsi sui palchi della West Coast degli Stati Uniti. Nel settembre del 2018 esce il nuovo singolo "Lipstick Smile", da poco riadattato dalla Flamingo Recording Studio di Seattle (USA) in una nuova versione ancora più accattivante ed elettronica.

Informazioni e contatti

EVANESCENCE

Web: http://www.evanescence.com

- https://www.youtube.com/channel/UCDDmukrq0bwckrp09bNt-Rw

- https://www.facebook.com/Evanescence/?fref=ts

VERIDIA

Web: https://veridiamusic.com/?fbclid=IwAR1-1t7OhEBLoyhoIUOA0C1pJHXCl193P-93LYnSxg4U2F7e- 5QYq1k7Zpo

- https://www.youtube.com/channel/UCAUicp3Q7AjZkpozv4RzYNw

- https://www.facebook.com/pg/veridiamusic/about/?ref=page_internal

RAVEN TIDE

Web: http://www.raventide.com/ https://www.youtube.com/channel/UCcM21oo0Rd-ypBBKzA4_Hzg

- https://www.facebook.com/raventideofficial/

Apertura Porte: 19.

Orario Show: 21.

Prezzo dei biglietti: poltronissima Gold - 389 euro + 18 euro di diritti di prevendita Poltronissima Gold - 255 euro + 18 euro di diritti di prevendita Poltronissima Gold - 120 euro + 18 euro di diritti di prevendita Poltronissima Silver - 100 euro + 15 euro di diritti di prevendita Poltronissima - 80 euro + 12 euro di diritti di prevendita Poltrona - 65 euro + 9,75 euro di diritti di prevendita.

Gradinata numerata 1 - 44 euro + 6,60 euro di diritti di prevendita Gradinata non numerata 2 - 35 euro + 5,25 euro di diritti di prevendita.

Per ulteriori dettagli visita il sito: www.vivoconcerti.com.