"Eterno femminile", film in uscita nei cinema di Verona

Questa mail per segnalare l’arrivo nei cinema italiani del biopic "Eterno Femminile", diretto da Natalia Beristain e incentrato sull’emblematica figura di Rosario Castellanos - una delle più grandi scrittrici e femministe messicane del ventesimo secolo - sarà distribuito in Italia a partire dall’8 marzo dalla casa di distribuzione veronese Ahora! Film. Eterno Femminile sarà programmato al Cinema Modus il 18 marzo, al Cinema San Michele il 26 marzo e al Cinema Capitan Bovo il 22 marzo.

La pellicola narra la vita di Rosario Castellanos, interpretata da Karina Gidi, studentessa introversa che non sembra appartenere al suo tempo, la cui insofferenza nei confronti di una società dominata e gestita dagli uomini la porterà a diventare una figura chiave della letteratura messicana e del movimento femminista latinoamericano. Al centro del racconto vi è la tumultuosa storia d’amore con Ricardo Guerra (Daniel Giménez Cacho), che metterà in luce il suo lato più nascosto di donna fragile e piena di dubbi. All’apice della carriera e nel momento migliore della sua relazione, Rosario dà il via a un dibattito che segnerà una svolta decisiva nella sua vita.

"Eterno Femminile" è un intenso ritratto di una donna rivoluzionaria, una delle principali figure chiave della moderna storia messicana, che in questa pellicola racconta il femminismo, la maternità e l’essere donne, madri e consapevoli del ruolo che si è scelto di avere nella società. "Eterno Femminile" arriverà al cinema a partire dall’8 marzo distribuito da Ahora! Film. Ci farebbe molto piacere se riusciste a segnalare gli appuntamenti con la proiezione del film.