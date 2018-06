"E...state sul Mincio", per una stagione ricca di iniziative rivolte a bambini e ragazzi a Valeggio

L’estate a Valeggio sul Mincio si presenta ricca di iniziative ed eventi per famiglie, bambini, adolescenti e giovani, soprattutto grazie all’operato dell’Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e Giovanili, le parrocchie di Valeggio, Salionze e Santa Lucia, l’Associazione Sportiva San Paolo, la Cooperativa Sociale Tangram Onlus e la Società Ciclistica Barbieri.

"E...state sul Mincio" è un programma di centri estivi che assicurano attività e animazione per tutta l'estate. Si va dalle colonie estive Fiabandus per l'infanzia, Hula Hop per la primaria e Summer Time per la secondaria di primo gradoproposte dall'Amministrazione comunale, ai Grest e campeggi offerti dalle parrocchie, al Palalunch e ai centri estivi sportivi con varie discipline con istruttori e animatori presso il Palazzetto dello Sport proposto dall'Associazione Sportiva San Paolo. Da non perdere i centri estivi della cooperativa Tangram e i corsi di mountain bike presso il Bike Park Barbieri “Scuola MTB Paola Pezzo”. Grazie alla collaborazione di tutti, il puzzle delle proposte è organizzato in maniera tale da non sovrapporre le diverse iniziative e offrire alle famiglie una continuità per tutta l'a stagione calda. Sempre proposti dall'Amministrazione comunale, sono in evidenza anche il corso di acquaticità “Baby Beach” per bambini da 0 a 3 anni presso le colonie di Borghetto; il centro aggregativo Time Out per ragazzi e adolescenti, aperto tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Ma l’estate è fatta anche di feste, giochi, animazioni soprattutto nei parchi. A fine giugno partirà il “Like Park”, il programma di attività estive che verrà svolto nei parchi pubblici di Valeggio sul Mincio sempre dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con una rete di gruppi e associazioni valeggiane . Il programma si presenta molto fitto per i mesi di giugno e luglio, fino a metà agosto, il cui scopo è quello di offrire possibilità di svago e divertimento ai cittadini di tutte le età, invitandoli a frequentare le aree verdi pubbliche durante i mesi più caldi.

Per finire non poteva mancare una proposta per chi ha più di 55 anni: acqua fitness presso le Colonie Elioterapiche di Borghetto ogni martedì e sabato con un’istruttrice qualificata.

«Insieme si va lontano. – afferma Marco Dal Forno, vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, della famiglia e giovanili – La pazienza di costruire e curare la rete di collaborazioni produce grandi cose per tutta la comunità valeggiana. Ringrazio tutte le associazioni, le parrocchie, i gruppi e in particolare Antinisca, Anna, Marta, Davide, Irene e tutto il settore dei servizi socio-educativi del Comune per l'instancabile lavoro di tessitura e organizzazione».