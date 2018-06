A Valeggio un’estate ricca di possibilità ed iniziative rivolte a bambini e ragazzi

L’estate a Valeggio sul Mincio si presenta ricca di iniziative ed eventi per famiglie, bambini, adolescenti e giovani, soprattutto grazie all’operato dell’Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e Giovanili, le parrocchie di Valeggio, Salionze e Santa Lucia, l’Associazione Sportiva San Paolo, la Cooperativa Sociale Tangram Onlus e la Società Ciclistica Barbieri propongono "E...state sul Mincio", un programma di centri estivi che assicurano attività e animazione per tutta l'estate. Si va dalle colonie estive Fiabandus per l'infanzia e Hula Hop per la primaria proposte dall'Amministrazione comunale, ai Grest e campeggi offerti dalle parrocchie, al Palalunch ed i centri estivi sportivi con varie discipline con istruttori e animatori presso il Palazzetto dello Sport proposto dall'Associazione Sportiva San Paolo. Da non perdere i centri estivi della cooperativa Tangram e i corsi di mountain bike presso il Bike Park Barbieri “Scuola MTB Paola Pezzo”.

Grazie alla collaborazione di tutti, il puzzle delle proposte è organizzato in maniera tale da non sovrapporre le diverse iniziative e offrire alle famiglie una continuità per tutta la stagione calda. Sempre proposti dall'Amministrazione comunale, sono in evidenza anche il corso di acquaticità “Baby Beach” per bambini da 0 a 3 anni presso le colonie di Borghetto; il centro aggregativo Time Out per ragazzi e adolescenti, aperto tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Ma l’estate è fatta anche di feste, giochi, animazioni soprattutto nei parchi. A giugno partirà la terza edizione del “Like Park”, il programma di attività estive che verrà svolto nei parchi pubblici di Valeggio sul Mincio. Il programma si presenta molto fitto per i mesi di giugno e luglio, fino ai primi di agosto, il cui scopo è quello di offrire possibilità di svago e divertimento ai cittadini di tutte le età, invitandoli a frequentare le aree verdi pubbliche durante i mesi più caldi.

Per finire non poteva mancare una proposta per chi ha più di 55 anni: acqua fitness presso le Colonie Elioterapiche di Borghetto ogni martedì e sabato con un’istruttrice qualificata. «Per le vacanze non serve andare lontano, basta rimanere a Valeggio sul Mincio! – afferma Marco Dal Forno, vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, della famiglia e giovanili – Chiaramente è una battuta, ma il nostro intento è collaborare tutti insieme per offrire alle famiglie, soprattutto che lavorano, proposte di qualità per delle vacanze attive per i figli».

Per avere informazioni riguardanti tutte le attività proposte dal Comune è possibile consultare il sito web, seguire su Facebook, contattare gli uffici al tel. 0456339815/855 o scrivere a: servizio.educativo@comune. valeggiosulmincio.vr.it.