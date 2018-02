Eradius: il roboante stoner rock dell'omonimo disco esordio del duo veronese

Gli Eradius presentano il loro omonimo debut album. Il progetto veronese è composto da una formazione particolare ispirandosi ai britannici Royal Blood: voce/basso elettrico (Richard Dylan Ponte, Londra 1994) e batteria (Edoardo Gomiero, Verona 1991).

Il duo propone un genere stoner rock, sonorità e testi influenzati fortemente da gruppi storici come Rage Against The Machine, Tool e Muse. In un anno di attività live i due hanno vinto diversi concorsi, uno dei quali (Vicenza Rock Contest 2017) ha permesso loro di aprire ai 99 Posse al Ferrock Festival di Vicenza.

Streaming

Attività che è già ripresa con un tour nazionale in costante aggiornamento: 16.12.17, Vinyl Music Club, Orzinuovi (BS) 22.12.17, Associazione Sonà, Drò (TN) 9.2.18, Rock Centrale, Erba (CO) 24.2.18, The Factory, Verona, release party 2.3.18, Circus, Scandicci (FI) 4.3.18, Boogie Club, Roma 5.3.18, Radio Rock, Roma 20.3.18, Tonic Pub, Parma 14.4.18, Vecchia Scuola, Brescia L’artwork è stato realizzato da Tom Colbie, artista veronese che ha collaborato anche con musicisti internazionali del calibro di Marco Minneman e Aristocrats.

Il duo collabora inoltre con un marchio di vestiti e accessori veronese di nome Atropine. L’obiettivo è di far arrivare la loro musica a più pubblico possibile sul territorio nazionale, sognando di varcare i confini oltralpe. Registrato e co-prodotto alla Rh Studio di Tommaso Canazza, Eradius è disponibile dal 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Dopo Democrazy, il nuovo video-single, per la regia di Luca Adami, scelto in concomitanza con la release dell'album, è Medusa: “Forse il brano musicalmente più rappresentativo del nostro genere” - afferma il duo veronese - “Si sentono parecchio tutte le influenze derivanti dal crossover, stoner e funk”.

“Stiamo cercando di trasmettere ciò che siamo attraverso il linguaggio a noi più congeniale, provando a divertire o quantomeno incuriosire il pubblico che ci si presenta davanti a noi. Abbiamo diverse aspettative con questo progetto, ma sempre cercando di avere i piedi ben saldi a terra.”

Fanpage

Tracklist 1. Alternative 2. Poison Eyes 3. Aliens 4. Black Queen 5. Timmy C. 6. Democrazy 7. Medusa 8. Feel 9. Desert Painter 10. Overthink 11. Raise ‘N Resist 12.

Digital Puppets iTunes

Biografia

Il progetto Eradius nasce a Verona nel 2016 dalla voglia di esprimersi e di comporre musica originale di Richard (Londra, classe 1994) e Edoardo (Verona, classe 1991). La loro particolare formazione si ispira alla formazione britannica dei Royal Blood che, utilizzando un originale sistema di pedali, riesce a simulare la presenza di una chitarra e di un basso contemporaneamente.

Il genere si lega anche a gruppi come Rage Against The Machine e Tool, portando con sé tutte le influenze raccolte nel corso degli anni dai due musicisti su numerosi palchi e con diverse formazioni, non solo rock. Infatti i due suonano già insieme in un gruppo cover Blues/Swing da tre anni, e con questa formazione hanno fatto più di 150 date in tutta Italia. L'intenzione è quella di esprimere se stessi con il linguaggio che più è congeniale, facendosi ascoltare il più possibile.

Gallery