Endi e Jessica Morlacchi insieme per il singolo "L’amore è un’illusione"

È online su tutti gli stores digitali il brano “L’amore è un’illusione” di Endi & Vocalist Jessica Morlacchi, prodotto dall’etichetta indipendente Terapia D’Urto e distribuito da Spc Sound. Il brano è un rap d'amore ed è stato scritto interamente dal rapper che né ha anche curato la parte musicale cercando di dare al singolo una melodia più pop nella parte cantata interpretata dalla nota cantante Jessica Morlacchi, ex voce del gruppo Gazosa e concorrente del programma Ora o Mai Più.

Può tranquillamente essere definito, se vogliamo proprio dargli un genere o etichetta, un brano pop rap. «Il brano racconta una storia d'amore finita, e in questo brano ho voluto descrivere quel momento in cui una storia finisce e ci si ritrova a maledire l'amore. Ma quello che voglio comunicare è che quando finisce qualcosa e sembra tutto nero è in quel momento che bisogna puntare e credere ancora di più nell'amore. Il titolo è un pò ambiguo, è un'illusione, perché può sembrare che con l'amore è un'illusione sto dicendo che l'amore non c'è, ma è nel momento in cui non c'è e non lo vediamo è li che l'amore c'è, probabilmente stiamo guardando dalla parte sbagliata. Ho deciso di pubblicare questo tipo di brano perché l'amore è il sentimento, lo stimolo che mi emoziona sempre di più, e l'amore mi da quella spinta e quella sensazione di scrivere testi e canzoni, rispetto ad altri argomenti. L'amore come sentimento ed emozione è al momento ciò che mi spinge nel fare e scrivere musica».

Enrico Petillo, in arte Endi, nasce nel 1986 a Milano. Nel 2006, realizzerà il suo primo demo dal titolo Capro Espiatorio. Successivamente, nel 2008 pubblica, progetto non ufficiale, un primo album dal titolo Il Canto del Diavolo. Dal suo ultimo album Sognando ancora sono stati già estratti alcuni dei suoi brani trasmessi su alcune radio nazional durante il 2017. Tra questi: "Speciale", "Musica cattiva" in collaborazione con Nerone e "Altra estate" con Daniele Vit.