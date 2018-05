In centro a Verona due nuovi corsi per diventare cuoco o pasticcere

Studio, pratica in laboratorio e stage garantito 324 ore di lezioni in Accademia con docenti professionisti del settore (di cui 120 dedicate ai laboratori pratici), 276 ore di stage obbligatorio contando su una rete attiva e in costante crescita di oltre 2.000 aziende partner (tra cui rinomati ristoranti e pasticcerie di Verona e provincia, ma anche hotel e catene alberghiere, servizi di catering e banqueting, imprese di ristorazione collettiva), una percentuale di occupati a fine corso che supera l’85%.

Sono questi i numeri dei percorsi DIEFFE per imparare il mestiere di Cuoco e di Pasticcere, arrivando a conseguire delle Qualifiche Professionali riconosciute (valide in tutta l’Unione Europea secondo il livello EQF3), comprensive inoltre di Abilitazione SAB (ex REC), fondamentale per chi desidera avviare o rilevare un’attività legata al settore della ristorazione. L’Accademia delle Professioni DIEFFE si pone come obiettivo quello di permettere a chiunque, anche a chi non ha alle spalle una formazione di tipo alberghiero, di diventare uno specialista della cucina o della pasticceria, partendo dalle basi fino ad arrivare all’esperienza di tirocinio, essenziale per applicare sul campo quanto appreso dai docenti (Chef e Pastry Chef di professione), prima di accedere all’esame finale e, successivamente, al mondo del lavoro.

Entrambi i Corsi Professionali, sia quello per Cuoco che quello per Pasticcere, prenderanno il via lunedì 25 giugno, con lezioni diurne dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Una modalità di frequenza intensiva, pensata per poter coprire le 600 ore totali di formazione in circa 5 mesi.

Il 7 giugno l’apertura al pubblico: visita dell’Accademia e presentazione dei corsi

L’Accademia delle Professioni DIEFFE di Verona aprirà le proprie porte al pubblico giovedì 7 giugno, a partire dalle ore 18.00, per permettere agli interessati di visitare le aule e i laboratori dove si svolgeranno le lezioni dei due corsi professionali. Sarà l’occasione giusta per poter approfondire i contenuti dei programmi formativi dedicati ai futuri Chef e Pasticceri, grazie alla presenza in sede dei consulenti didattici, a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e per studiare il percorso più idoneo al raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

Storie di successo: Camilla, dopo lo stage in Bauli l’apertura di Dolceamaro, e Igor, cantante lirico della Fondazione Arena, oggi chef e mediatore gastronomico

Sono molte le storie di persone che hanno deciso di intraprendere la carriera di pasticcere o cuoco formandosi nelle aule dell’Accademia DIEFFE. Tra queste vi sono Camilla Beghini e Igor Glushkov. Camilla è una ragazza di 30 anni che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di indirizzare la sua passione per la cucina, forte sin da piccola, quando rubava le ricette della nonna, verso il lato più dolce, intraprendendo il Corso per Pasticcere DIEFFE e trovando negli insegnamenti del docente Chef Patissier Giorgio Grigoli lo stimolo giusto per diventare una giovane imprenditrice del settore. Dopo l’esperienza di stage trascorsa presso il Laboratorio Artigianale Bauli, Camilla è oggi impegnata nel far crescere la Pasticceria Dolceamaro, aperta a San Massimo assieme al socio Vincenzo Pellegrino, pasticcere di noto livello conosciuto proprio in Bauli. Igor ha lasciato la sua patria, la Russia, nel 1996, per studiare Musica Sacra a Roma. Dopo aver conseguito il Magistero in Canto Gregoriano, è stato chiamato dalla Diocesi di Verona per svolgere il ruolo di cantore-salmista nella Cattedrale scaligera. Successivamente la Laurea in Lettere e Filosofia, il Diploma di Conservatorio, e la chiamata dal Coro della Fondazione Arena di Verona. Parallelamente allo studio dell’arte musicale, Igor ha deciso di ascoltare anche la passione per l’arte culinaria, che anche per lui ha radici lontane, e la conseguente decisione di iscriversi al Corso per Cuoco DIEFFE. Grazie alle tecniche trasmesse dal docente Chef Leonello Valbusa, ha imparato a rielaborare le ricette della tradizione secondo il proprio estro, e oggi si è inventato una nuova professione, quella del Mediatore Gastronomico, aprendo il blog Ruslan, e ricoprendo il ruolo di cuoco-guida, interprete che svela attraverso i piatti la cultura russa (agli italiani) e la cultura italiana (a russi), in entrambe le lingue.

Una nuova centralissima sede a pochi passi da Castelvecchio e Piazza Bra L’Accademia DIEFFE di Verona ha spostato le proprie attività nella nuovissima sede di Stradone Antonio Provolo 24, situata in pieno centro città, accanto all’iconico Castelvecchio e a pochi minuti a piedi da Piazza Bra e dalla splendida Arena. La sede ospita Laboratori con attrezzature professionali di alta qualità per l’apprendimento e l’esercizio delle tecniche di lavorazione e cottura, dedicati a cucina, pasticceria, pizza e panificazione. Per quanto riguarda la cucina, il laboratorio è collocato “in vetrina”: passando davanti all’Accademia è infatti possibile ammirare gli allievi all’opera, proprio come in una vera cucina a vista, una scelta fortemente voluta per far allenare i corsisti a lavorare sotto lo sguardo attento del pubblico. Completano la sede gli spazi dedicati alle attività dei corsi per Bar Manager e ai Corsi per Sommelier, nonché l’aula riservata ai corsi professionali del settore digitale (Web Marketing & Social Media Expert, Web Graphic Designer, Addetto alla Contabilità).

