Dmg-Flai Productions: nasce un nuovo gruppo discografico dedicato ai giovani

La DMG Records di Tommaso, Francesco e Rino Davoli e la FLAI RECORDS dei F.lli Fabio e Ivan Lazzara e Antonio Licchetta “INSIEME” per un grande progetto per giovani artisti. I giovani, i loro desideri, le loro speranze di riuscire ad emergere e ad esprimersi nel mondo della musica... Questa necessità ha appassionato nel tempo la DMG Records e la FLAI Records che hanno voluto creare un "nuovo importante polo musicale" dedicato alla passione per la musica, da qui il naturale desiderio di fornire ai giovani della DMG e della FLAI e a tutti i talenti emergenti coinvolti nei principali progetti ideati daI due gruppi un riferimento importante ed efficace, come quello esercitato negli anni con successo dai due team e adesso parte fondante del nuovo progetto "DMG-FLAI PRODUCTIONS".