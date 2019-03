Dieffe ospita la University of Illinois: la grande bellezza in cucina a Verona

La University of Illinois Urbana-Champaign sceglie da anni la città di Verona come luogo in cui i propri studenti possano passare un semestre di studio della lingua e delle tradizioni del Bel Paese. Dal 2018, grazie alla partnership con il centro di formazione linguistica Idea Verona e DIEFFE, Accademia delle Professioni, gli studenti dell’University of Illinois hanno la possibilità di conoscere la cultura enogastronomica italiana, ovvero una delle caratteristiche che ha reso celebre il nostro paese nel mondo. Oltre all’apprendimento della lingua italiana, della storia della musica lirica e storia dell’arte, gli studenti impegnati in questa esperienza approfondiranno anche e soprattutto la cultura culinaria e la bellezza della sua cultura enogastronomica.

L’Accademia delle Professioni DIEFFE affiancherà infatti Idea Verona per l’organizzazione e la realizzazione di tutte le attività, sia teoriche che pratiche, dedicate alla cultura culinaria italiana, con lezioni e laboratori di cucina, pasticceria, pizza e panificazione, sommellerie. Una delegazione della University of Illinois trascorrerà la mattinata del 18 Marzo all’Accademia DIEFFE di Verona, in Stradone Antonio Provolo, per visitare le aule, i laboratori e iniziare a mettere le mani in pasta, scoprendo quali attività formative sperimenteranno gli studenti che frequenteranno il semestre a Verona. Insieme a Diego Marchiori, direttore della sede veronese di DIEFFE, ospiteremo Leonardo Ferrari, Consigliere del Comune di Verona e Stefano Marcolini, Consigliere della Provincia di Verona, che terranno le presentazioni e i saluti di rito.

I professori e gli studenti dell’Università americana saranno guidati dal docente DIEFFE Bakery Chef Marco Zannin per una degustazione di pizza napoletana e una lezione demo sul risotto e sul tortello con ricotta e prosciutto, utilizzando ingredienti tipici del territorio.

Accademia delle Professioni DIEFFE Sede di Verona: Stradone Antonio Provolo, 24 37132 – Verona

Con oltre 100 percorsi formativi erogati all’anno per oltre 2.600 allievi, DIEFFE Accademia delle Professioni si conferma Polo Didattico di riferimento in Italia per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale di privati e imprese. L’Accademia è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Veneto e dal Ministero dell’Istruzione, i cui percorsi formativi, dedicati ad allievi adulti, sono riconosciuti dall’Unione Europea perché erogati secondo il sistema EQF (European Qualification Framework), quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di Paesi diversi. Premiata agli ultimi “Veneto Awards” con il riconoscimento “Cultura per l’Impresa”, DIEFFE ospita presso le sue sedi (5 in Veneto, una in Friuli Venezia Giulia e una in Emilia Romagna) le più prestigiose Associazioni di Categoria del settore enogastronomico.