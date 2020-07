Didattica a distanza e linguaggi online: "Master class", la nuova iniziativa per docenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A partire da fine agosto 2020 partirà Master Class, un progetto di Fondazione Cariverona ideato e realizzato da Pleiadi rivolto a tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado, operanti nei territori di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Didattica a distanza, nuovi linguaggi educativi e nuovi linguaggi on-line: da oggi sono aperte le pre-iscrizioni a 3 corsi online gratuiti e accreditati dal MIUR dedicati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Il progetto continuerà fino all’autunno e nasce proprio dalle esigenze educative emerse durante l’emergenza sanitaria. Un’indagine di Pleiadi effettuata tra maggio e giugno 2020, ha infatti raccolto le esigenze dei docenti riscontrate nella didattica a distanza (D.A.D) durante gli ultimi 4 mesi di quest’anno scolastico, con l’obiettivo di identificare le loro necessità.

L’analisi ha coinvolto oltre 100 docenti, già aderenti al progetto UpGrade, il progetto di educazione economico-finanziaria di Fondazione Cariverona con Pleiadi. Dai bisogni degli insegnanti intervistati, comuni a tutto il corpo docente, è nato Master Class. Master Class è un’iniziativa che punta ad ampliare e approfondire i nuovi linguaggi della D.A.D. a sostegno degli insegnanti. I 3 corsi proposti, attraverso webinar, dirette streaming e focus group, copriranno i temi dell’e-Learning, del Blended Learning e dell’Inquire Base Learning, fornendo ai docenti un aggiornamento a 360° sui nuovi strumenti multimediali, i nuovi linguaggi della scuola, e dando loro elementi pratici per coinvolgere gli studenti sia a distanza che in classe.

«L’esperienza del lockdown ha fatto emergere nuovi bisogni nel settore dell’istruzione. - evidenzia Giacomo Marino Direttore Generale della Fondazione Cariverona - La nostra Fondazione si è da subito attivata per dare risposte concrete e una nasce con questo progetto realizzato da Pleiadi: fornire ai docenti strumenti e competenze indispensabili per dare concretezza al loro ruolo di guida delle giovani generazioni. L’evoluzione del nostro sistema formativo passa necessariamente dall’innovazione e da un rinnovato e confidente rapporto tra insegnanti, studenti e tecnologia».

Il progetto è fortemente voluto da Fondazione Cariverona che durante l’emergenza ha lanciato anche il progetto #iostoconlascuola, la banca dati gratuita e accessibile ai docenti. Con Master Class, Fondazione continua così il suo costante impegno nella promozione di iniziative che favoriscono la didattica per garantire il mantenimento e la cura delle relazioni educative. Ecco che Fondazione Cariverona torna a collaborare con Pleiadi con un nuovo importante progetto a favore del territorio che mette in rete, ancora una volta, risorse, competenze e strumenti a sostegno della scuola e degli insegnanti, essenziali per la crescita degli adulti del domani.

COME PRE-ISCRIVERSI A MASTER CLASS - Sono aperte le pre-iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili. Per consultare i dettagli sui singoli corsi, compilare il modulo di pre-iscrizione e per ricevere le informazioni su date e orari di svolgimento, potete visitare la pagina dedicata: https://www.pleiadi.net/masterclass-2020/

