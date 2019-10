La rassegna di concerti "Dedicato a…" torna al Circolo Ufficiali di Verona

L’Associazione Culturale Quinta Parete, in sinergia con SevenMarketingLab, propone tre nuove date del salotto musicale “Dedicato a…” rassegna ideata, diretta e condotta dalla veronese Susanna Barcotto. Tre serate dedicate a Lucio Battisti, Mia Martini, Lucio Dalla, rispettivamente il 25 ottobre, 8 novembre, 22 novembre, che andranno in scena a Verona all’interno del prestigioso Circolo Ufficiali di Castelvecchio, finalmente riaperto al pubblico.

La formula proposta da Susanna Barcotto nasce dal precedente progetto “Omaggio a…”, un viaggio emozionale dove musica e parole saranno protagoniste di due ore di spettacolo accompagnando il pubblico anche attraverso immagini e video dell’artista, per ripercorrere insieme vita, curiosità, aneddoti, e naturalmente ascoltando e cantando i brani più significativi di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Un salotto musicale che si caratterizza come concerto intimo, raccolto, un connubio tra artisti e pubblico eterogeneo per valorizzare l’arte musicale, non solo attraverso l’esecuzione delle canzoni, come in un classico concerto di cover band, ma anche grazie a riflessioni e contestualizzazioni inerenti il periodo storico nel quale gli artisti hanno operato.

Il progetto, oltre agli artisti veronesi Alessandro De Magistris (Lucio Dalla) e Bruna Sardo (Mia Martini), in questa nuova edizione vede la prestigiosa partecipazione di Massimo Luca, chitarrista e compositore che ha suonato e contribuito alla nascita di brani storici di Lucio Battisti.

I tre appuntamenti si preannunciano come prima e unica tappa cittadina poiché successivamente la rassegna si trasferirà oltre i confini veronesi e replicata in occasione di eventi aziendali.

Informazioni e contatti

Il costo del biglietto (posto unico) è di 15 euro per il singolo evento e di 39 euro se acquistato in abbonamento per le tre serate.

I Biglietti sono acquistabili la sera dello spettacolo, o prenotabili tramite quinta parete@quintaparete.it - 349 6171250, o in prevendita presso POSTA CAFÈ - Via Casa Zamboni, 20 - Arbizzano di Negrar - 045 6020568 e GRAZIA VINTAGE – Rigaste San Zeno 11 – Verona o via web.

Orario di inizio 21.15 – apertura biglietteria ore 20.

I protagonisti

SUSANNA BARCOTTO ideatrice e conduttrice della serata.

Susanna Barcotto, da sempre attiva nel mondo dello spettacolo, della danza e della recitazione, ha partecipato a corsi e progetti di caratura nazionale. Attrice e modella ha lavorato in film, telefilm e fotoromanzi oltre ad aver preso parte a progetti radio e pubblicitari. Nel mondo della musica è nota la sua attività di presentatrice di concerti in ambito pubblico – con Assessorati ed Enti – e privato come circoli sportivi, aziendali, etc. È presente in numerosi spot su reti Mediaset e Rai, oltre alla sua attività di ideatrice, conduttrice e di direzione artistica della rassegna musicale “Dedicato a ...”.

MASSIMO LUCA – chitarra e voce dello spettacolo dedicato a LUCIO BATTISTI.

Chitarrista, compositore e produttore discografico. Ha iniziato il suo viaggio suonando la chitarra acustica per Lucio Battisti dal ’71 al ’74, per Fabrizio De Andrè, Mina, Loredana Bertè, Mia Martini, Francesco Guccini, Paolo Conte, Giorgio Conte, Fabio Concato (tutti gli album prodotti), Angelo Branduardi, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Ron, Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, Nino D’Angelo e tanti altri. Negli anni ’80 ha lavorato in Spagna con Miguel Bosè, Raffaella Carrà e Bertin Osborne per il quale ha scritto anche un brano di grande successo per il mercato sudamericano. Ha fondato il “Gruppo Data” con Umberto Tozzi e Damiano Dattoli. Ha collaborato con il producer americano Phil Ramone (produttore di Simon & Garfunkel, Paul McCartney, George Michael). Compositore della sigla di “Goldrake”, dei jingle pubblicitari “Golia bianca”, “Morositas”, “Vivident”, “Happydent”, “Kinder sorpresa”, “Kinder 5 cereali”. Ha vinto Grammy Awards nazionali ed internazionali. Ha prodotto Biagio Antonacci e Francesca Alotta. Ha scoperto e prodotto Gianluca Grignani. Ha scritto con Paola Palma, per Annalisa Minetti, il brano “Senza te o con te”, e prodotto l’album “Treno blu”. Ha prodotto l’album “Giornata Storica” di Paola & Chiara. Nel 1998 ha vinto il Festival di Sanremo in entrambe le categorie di gara, “giovani e big”, per la prima volta nella storia, producendo e dirigendo Annalisa Minetti e Paola & Chiara. 3 anni dopo è stata la volta di Paolo Meneguzzi. Ha portato a Sanremo Fabrizio Moro. Nel 2014 ha collaborato con Francesco Renga. Nel 2010 ha prodotto l’EP di Alberto Bertoli.

BRUNA SARDO voce dello spettacolo dedicato a MIA MARTINI, accompagnata dalla chitarra di Rudy Speri.

Cantante professionista e insegnante di canto moderno è specializzata in soul e pop. Ha partecipato come corista al progetto “Radio Italia Live per Andrea Bocelli”. Ha collaborato come corista e solista con diversi artisti, quali Demo Morselli, Alan Sorrenti, Dolcenera, Umberto Smaila, Walter Nudo, Marco Milano (Mandi Mandi),I Righeira, Ivan Cattaneo, con i quali è stata in diversi palcoscenici italiani ed esteri, esibendosi in diverse manifestazioni e serate di gala per molti personaggi illustri e del mondo dello spettacolo.

ALESSANDRO DE MAGISTRIS voce e tastiere dello spettacolo dedicato a LUCIO DALLA, accompagnato dalla chitarra di Rudy Speri RIUM ARTISTICO.

Cantante, musicista, compositore e produttore, suona pianoforte, tastiere, batteria e percussioni. Già dall’adolescenza ha militato sia come cantante tastierista, che come batterista in vari gruppi veronesi e bresciani, per poi specializzarsi come one man band. Ha collaborato con band di artisti italiani conosciuti, quali Fiordaliso, Bobby Solo, Gerry Calà, Den Harrow, Los Locos, ...e al fianco dei comici dell’area Zelig ed altre trasmissioni televisive, quali Paolo Migone, Claudio Lauretta, Max Pisu, Fabrizio Fontana. Ha all’attivo produzioni discografiche nel settore Dance, qualche cd Lounge, bossanova, e diverse produzioni che spaziano dalla Trap, Indie, Pop e Reggaeton e collaborazioni con artisti Latinoamericani.