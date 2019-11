Tutto il bello che c'è in te: dall'autoconsapevoelzza alla felicità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ci sono momenti nella vita in cui ci troviamo ad affrontare situazioni meno piacevoli o provare emozioni forti come la tristezza, la frustrazione, la paura o la rabbia che ci portano a periodi di ansia o stress. Conoscere i nostri bisogni e quelli degli altri, come funzioniamo a livello emotivo e cosa ci può rendere più felici in una relazione o in un rapporto con altre persone è il punto di partenza per l'autoconsapevolezza e la felicità. Infatti la felicità è come una competenza:che si può costruire e allenare, proprio come un muscolo.

Nel corso intensivo Tutto il bello che c'è in te, organizzato e tenuto da Stefano Macrì, autore del libro Benvenuta felicità! e formatore certificato in Scienza del Sé, si affronteranno i bisogni umani, l'intelligenza emotiva e la comunicazione empatica per comprendere come affrontare i cambiamenti, le emozioni e le relazioni. L'obiettivo del corso è quello di diffondere la Scienza della felicità e mettere le basi per una vita più consapevole e meno stressata.

Il corso si terrà a Verona domenica 1 dicembre presso l'Hotel SHG Verona in via Unità d'Italia 346, dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Nella quota di partecipazione sono compresi il manuale, il pranzo, l'attestato di partecipazione e il webinar post evento.