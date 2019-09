Corsi del tempo libero 2019-2020 a Mozzecane

L'autunno di Mozzecane si apre all'insegna delle novità. E dei record: sono in tutto 28 le proposte della rassegna "I Corsi del Tempo Libero" proposti dall'Amministrazione comunale e promossi dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con l'associazione Charta, che quest'anno includono ben 17 nuovi corsi. Mai così tanti, interessanti, alcuni persino singolari, e che abbracciano diverse discipline, abbracciando diverse fasce di età. Sport, lingue, informatica; ma anche storia del rock, automassaggio, public speaking, palestra della memoria, scacchi, biodanza, naturopatia. Senza dimenticare l'offerta per i più piccoli, con corsi che vanno dal teatro al 'libro tattile'.

Tutte le proposte saranno presentate durante l'evento che si terrà venerdì 13 settembre, alle ore 18.30, nel brolo di Villa Ciresola: sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti e potrà essere effettuata una prova gratuita per ciascun corso, sia per adulti che per bambini (in caso di maltempo la presentazione si svolgerà presso la scuola primaria "Paolo Caliari" in Via Gino Ferroni 4).

COME CI SI ISCRIVE - I corsi inizieranno il 30 settembre e termineranno a metà aprile 2020. L'iscrizione è obbligatoria. Tutti possono iscriversi: maggiorenni e minorenni (con iscrizione firmata da un genitore), residenti e non nel Comune di Mozzecane. L'iscrizione potrà essere effettuata nella Biblioteca Comunale "Galileo Galilei" (via Carlo Montanari, 61 - aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12.30) con versamento diretto in contanti.

LE PROPOSTE GINNASTICA DEL BENESSERE - Corso di ginnastica dolce con esercizi ispirati alla Medicina Tradizionale Cinese. Gli esercizi mirano a correggere e migliorare la postura, la respirazione e la muscolatura, rafforzandola e rendendola più elastica e tonica, portando beneficio anche all’apparato cardio-circolatorio.

ALLENAMENTO FUNZIONALE AUTOMASSAGGIO SHIATSU - Nuovo corso con Stefania Marcolini, operatrice shiatsu, che insegnerà esercizi di stretching e digitopressione semplici e graduali collegati ai punti shiatsu di viso, mani e piedi, che mirano a stirare il meridiano e a ripristinare l’equilibrio energetico del proprio corpo. Ideali per attenuare ansia e stress, alleviare disturbi e dolori articolari, sciogliere tensioni muscolari, favorendo il benessere psicofisico generale.

BIODANZA - Ispirata dalle recenti scoperte delle neuroscienze, la biodanza è una pratica divertente e accessibile a tutti, in grado di rafforzare l’autostima e con effetti benefici contro stress, ansia e disturbi del sonno.

PALESTRA DELLA MEMORIA - Cinzia Biasion, psicologa esperta in neuropsicologia, terrà questo corso di riattivazione e "allenamento" delle diverse funzioni mentali (memoria, attenzione, linguaggio, creatività, logica) attraverso semplici esercizi individuali e divertenti giochi di gruppo. Saranno suggerite, inoltre, strategie da utilizza-re nella vita quotidiana per mantenere agile ed efficiente il proprio cervello, e per contrastare la fisiologica perdita di funzionalità cognitiva associata spesso al processo di invecchiamento.

NATUROPATIA - Corso per scoprire come utilizzare il cibo per mantenere lo stato di salute e riportare il benessere dopo periodi di stress fisico e mentale, acquisendo maggiore consapevolezza su cosa significhi veramente nutrirsi, sui danni provocati da una scorretta alimentazione, su come abbinare e cucinare i cibi e come leggere le etichette di ciò che compriamo.

SCACCHI - Un corso per apprendere le regole generali e introdurre le basi tattiche e strategiche del gioco, percorrendo insieme una strada in bianco e nero tra cavalli imprevedibili e indomite regine, obliqui alfieri e re assediati... Un gioco, uno sport, una scienza, un’arte: gli Scacchi sono tutto questo, ma anche e soprattutto un sano divertimento e un’efficace palestra per la mente!

FOTOGRAFIA - Base, fotografia Intermedio e fotografia Post-produzione (quest'ultimo una novità)

STORIA DELLA MUSICA - Il Rock: dal 1954 ad oggi (new), Un viaggio musicale alla scoperta del rock, a 65 anni dalla sua nascita, per raccontarne la storia, decade per decade, dalle origini alla sua industrializzazione, esaminando gli avvenimenti musicali più significativi, il rapporto tra musica e cultura e le figure determinanti per il suo sviluppo nel panorama internazionale e italiano. Corso tenuto da Gianni Della Cioppa, critico musicale e produttore discografico che svolgerà anche il corso di storia della musica/Le icone del Pop italiano con quattro appuntamenti monografici dedicati a Lucio Battisti, Mia Martini, Mina e Renato Zero.

INFORMATICA - Base, progettazione web con Wordpress (new) e sicurezza informatica (new), dedicato a tutti coloro che vogliono acquisire maggiore consapevolezza nell’uso del computer attraverso la comprensione del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati; smartphone e tablet (new), per chi vuole acquisire maggiore dimestichezza nell’uso dei dispositivi mobili e del touchscreen. Digital marketing per le aziende (new). Per chi desidera migliorare la presenza online e sviluppare un’attività di marketing digitale per la propria azienda.

DIZIONE E PUBLIC SPEAKING (new) - Corso con il logopedista, attore e regista teatrale Marco Cantieri, rivolto a chi desidera migliorare il proprio modo di parlare sia nell’utilizzo quotidiano della voce sia in ambito professionale: acquisire la capacità di comunicare efficacemente faciliterà lo svolgimento di appuntamenti, riunioni, meeting e convegni.

LINGUE - INGLESE A1 Base, INGLESE A2 Elementary (new), INGLESE B1 Pre-intermediate, INGLESE B2 Intermediate (new); TEDESCO A1 Base, SPAGNOLO A1 Base. RAGAZZI TEATRarte (new), per bambini dai 6 ai 10 anni tenuto da Greta Begnoni, conduttrice di laboratori teatrali, ed Elisa Gastaldelli, educatrice. Un percorso laboratoriale che mette in relazione il teatro con il segno grafico, esplora il movimento attraverso il corpo e si sofferma sul processo creativo.

LIBRO TATTILE (new) - Ai nativi digitali che imparano a usare i tablet prima ancora di imparare a camminare, si insegnerà a costruire un libro di carta, utilizzando la tecnica a leporello per la rilegatura e inserendo elementi di varie forme di gomma crepla per la creazione delle pagine, così da ricostruire un percorso sensoriale tattile, che narri una storia leggibile anche ad occhi chiusi. Corso tenuto da Stefania Scalone, illustratrice. Dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni.

LIBRO D’ARTISTA (new) - Corso dedicato alla costruzione di un libro di carta, completo di pagine con una vera e propria storia e copertina, utilizzando la tecnica a leporello per la rilegatura e quella del collage e del disegno per le illustrazioni contenute all’interno. Al termine del corso si terrà un’esposizione di tutti gli elaborati. Corso tenuto da Stefania Scalone, illustratrice. Per bambini dai 9 agli 11 anni.

Informazioni e contatti

Libretto web: https://issuu.com/assessoratoculturamozzecane/docs/libretto_web_utl_2019-2020_mozzecane

Via Carlo Montanari, 61 tel 0456340501

Email: biblioteca@comunemozzecane.it

Facebook: bibliotecamozzecane

Web: www.comunemozzecane.it