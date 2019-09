Un corso per youtuber alla Fucina Culturale Machiavelli di Verona

Prima del lancio della nuova stagione, ripartono in Fucina Culturale Machiavelli i corsi di teatro, tenuti da docenti conosciuti in città e sul territorio nazionale. Due corsi per bambini di differenti fasce d’età con Anna Benico; un percorso a moduli per adulti con i docenti di Caesura Teatro Mirko Segalina e Sabrina Carletti e con il regista Matteo Spiazzi; la novità di un corso focalizzato sulla produzione di contenuti digitale, con l’attore Andrea Baglio.

È il secondo anno dall’introduzione di un’offerta formativa, per quanto riguarda il teatro, in Fucina Culturale Machiavelli, e il la volontà è sempre quella di migliorarsi e offrire una chiave di lettura contemporanea.

Accanto alla consueta rosa di proposte, quest’anno integrata e ampliata, si è voluto introdurre un corso pensato per aspiranti Youtuber, tenuto dall’attore e regista veronese Andrea Baglio. Classe 1985, propone un percorso da ottobre a maggio incentrato sulla produzione di contenuti multimediali, toccando tematiche come la gestione di un video-blog, ricercare la connessione con il pubblico, il digital-storytelling.

Anna Benico, attrice e formatrice diplomata presso l’Accademia di Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto, propone invece due corsi per bambini: BOO! per bambini dai 4 ai 6 anni e I MOVE! dai 7 ai 10. I corsi intendono introdurre al teatro attraverso il gioco e la scoperta graduale del corpo, attraverso il movimento e la musica.

Il corso per adulti verrà invece scandito in moduli, con i docenti Mirko Segalina e Sabrina Carletti (di Caesura Teatro), e il regista e attore internazionale Matteo Spiazzi. Il fine è quello di proporre un’ampia panoramica di contenuti, che possano adattarsi alle più diverse esigenze, da quelle professionali come il public speaking, a quelle artistiche come i moduli di dizione e improvvisazione, o quello sulla maschera nella commedia dell’arte.

