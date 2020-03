Coronavirus, spettacoli sospesi al Teatro Nuovo di Verona

Il Teatro Nuovo di Verona informa il pubblico che lo spettacolo "Antigone" in programma questa settimana, è sospeso per l'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Veneto: «Stiamo lavorando per cercare nuove date, per le quali resteranno validi gli abbonamenti ed i biglietti già emessi».

Per lo spettacolo "Bella figura", in attesa di capire se si riusciranno a trovare date sostitutive, sarà attivata comunque la procedura di rimborso dei biglietti. Il rimborso sarà possibile da lunedì 9 a sabato 14 marzo presso la biglietteria del Teatro Nuovo (orario 15.30/20).

I corsi della Scuola di Teatro si svolgeranno regolarmente. La biglietteria riaprirà il giorno 6 marzo con il consueto orario 15.30/20 e si svolgerà regolarmente lo spettacolo Silent Dante del giorno 7 marzo ore 18.30.

Per qualsiasi ulteriore aggiornamento è possibile consultare il sito www.teatronuovoverona.it.