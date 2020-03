Coronavirus, cancellata a Lazise la manifestazione "Anteprima del Chiaretto"

«Annullata L’Anteprima del Chiaretto: salute e sicurezza pubblica prima di tutto». Il Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino ha prudenzialmente deciso di annullare la dodicesima edizione de "L’Anteprima del Chiaretto", in programma l’8 e 9 marzo alla Dogana Veneta di Lazise, alla luce della delicatezza della situazione sanitaria di alcune aree dell’Italia settentrionale e delle disposizioni emanate in proposito dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto.

«Siamo dispiaciuti – spiega il Presidente del Consorzio Franco Cristoforetti - di non poter offrire agli appassionati italiani la stessa opportunità che stiamo dando in questi giorni al pubblico americano con il fortunato tour del Chiaretto di Bardolino che si sta svolgendo in cinque città statunitensi, ma l’attenzione alla salute e alla sicurezza viene prima di tutto».

L'evento è stato sospeso a seguito del Dcpm firmato dal presidente Conte per contenere l'epidemia da "nuovo coronavirus".