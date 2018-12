Fondazione Cariverona promuove la rassegna "Conversazioni d'arte"

Fondazione Cariverona, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona e il patrocinio dell'Ufficio d'Ambito Territoriale VII di Verona, promuove il programma didattico dedicato all’arte italiana del dopoguerra e ispirato alla mostra Un nuovo gesto, una nuova materia – a Palazzo Pellegrini fino al 9 dicembre 2018, aperta al sabato e alla domenica dalle 11 alle 19.

Il progetto consiste in una serie di laboratori per famiglie e bambini, un progetto aperto alle scuole veronesi e un ciclo di conferenze con storici dell’arte e personaggi del mondo della cultura che animeranno tra novembre e febbraio la ex chiesa di San Pietro in Monastero nel centro della città.

Il programma