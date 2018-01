Al via il tradizionale concorso di poesia “Valeggio Futura”. Il tema sarà “Incontri”

In collaborazione con la Biblioteca di Valeggio s/M, l’Amministrazione comunale, l’associazione Pro Loco e con il patrocinio della Provincia di Verona, ancora una volta il Comitato di gestione della Biblioteca presenta la bellezza della poesia attraverso la prossima XII Edizione del Concorso Letterario di Poesia “Valeggio Futura 2018”. Il tema di questa edizione sarà “Incontri”.

La nostra vita è costellata di incontri, volontari o casuali, significativi o apparentemente ininfluenti, abituali o unici. Ogni incontro ci apre a un mondo di opportunità e conoscenza, ci permette di scoprire non solo gli altri, ma anche noi stessi attraverso il confronto con altre esperienze. L’insieme di tutti questi momenti compone il mosaico della nostra vita: sono quindi tanti i modi e le occasioni di incontro che ognuno di noi può raccontare.

Il comitato, inoltre, vuole ricordare un poeta valeggiano che ha saputo calcare le scene della cultura in tante forme, un artista eclettico e geniale, sia nel campo della poesia, sia in quello in dell’arte incisoria scoperta in età matura, nella quale impiegò il suo estro creativo per sperimentare tecniche innovative. Carlo Umberto Zerbinati nacque in Valeggio sul Mincio il 17 ottobre 1885. Dopo gli studi liceali in Verona, si iscrisse all’Università di Bologna, che abbandonò nel 1909 al quarto anno della facoltà di giurisprudenza. Attratto dalla letteratura, durante gli anni accademici prediligeva ascoltare le lezioni di Giovanni Pascoli. Assunto come impiegato presso il Comune di Verona, entrò ben presto nel circolo degli artisti scaligeri, pubblicando alcune raccolte poetiche e partecipando a iniziative del periodo che gli diedero una certa notorietà. Trasferitosi a Mantova nel 1912, fu assunto da quel Municipio per poi partire per la guerra. Umberto Zerbinati concluse i suoi giorni in Mantova, il 21 marzo 1974. Citiamo alcuni testi: Dietro al Filare (1904), Novilunio (1910), Il giardino di Alice (1947), Riva del Mondo (1957), Composizione poetica in memoria di Jacopo Foroni (1915).

La partecipazione è gratuita e le poesie vincitrici saranno premiate con ricchi premi. Il regolamento ed il modulo di adesione sono consultabili sul sito del Comune di Valeggio s/M o presso la Biblioteca Comunale. Verrà distribuito anche nella modalità cartacea.

Il concorso è aperto a tutti: bambini, ragazzi, adulti con poesie a tema, tema libero e dialettali. La scadenza per la consegna delle poesie sarà il giorno 17 marzo 2018 e le premiazioni con premi in denaro, targhe e attestazioni ai meritevoli, saranno in concomitanza con la Festa locale delle Associazioni nel mese di giugno.

«Torna uno degli appuntamenti più importanti nella vita culturale del nostro Comune, – dice Leonardo Oliosi, assessore alla cultura - che vede la partecipazione di appassionati a livello nazionale e, negli ultimi anni, anche con poesie provenienti dagli altri paesi europei. Il successo dell’iniziativa è confermato dall’aumento graduale del numero dei partecipanti e dall’incremento dei testi scritti in dialetto».