Suoni sapori e solidarietà, a Cavaion Veronese la 3^ edizione di "O Live Jazz Fest"

Anche quest’anno, dal 29 Giugno al 1° Luglio, il bel paese di Cavaion Veronese, sulle colline del Lago di Garda, ospita O Live Jazz Fest. Una bella festa giunta alla sua 3^ edizione, frutto del lavoro d'insieme tra le associazioni Jazz&More, Circolo Jazz Verona, IPC e Pro Loco Cavaion, sostenute da Doc Live, con il Patrocinio di Regione Veneto, Comune di Cavaion, Camera di Commercio e Confcommercio di Verona, ed il sostegno di Valpolicella Benaco Banca, Olip Calzature, Frantoio Turri e numerosi Sponsor, Partner ed Onlus.

Tutti insieme in un Progetto di Sviluppo Territoriale, per costruire un Music Food Solidarity Festival di respiro Europeo in cui si fondono la bella atmosfera del Lago di Garda, i Vini e i Sapori dell'entroterra, le Proposte Musicali di alcuni tra i più interessanti Talenti del Jazz Italiano ed Internazionale, con attenzione ai temi dell'Accessibilità, dell'Inclusione e dell’Ambiente.

La manifestazione prenderà il via Venerdì 29 Giugno con due Giovani Talenti italiani, vincitori di premi importanti: MARCELLO ABATE, in quintetto, e DONATELLO D’ATTOMA in trio.

Nelle altre due serate, due appuntamenti in linea con le aspettative: il primo, Sabato 30 Giugno, con WÖLK - MARCELLI Trio, dalla Germania. Il secondo, Domenica 1° Luglio, con l’americano SCOTT HAMILTON: probabilmente il miglior sassofonista vivente per il Jazz genere Mainstream, qui accompagnato da artisti italiani e svizzeri.

Dal punto di vista Enogastronomico, nell’antica Corte e nei Ristoranti del paese, i protagonisti saranno in primis l’Olio Garda Dop ed il Vino Bardolino Doc, accanto a Salumi e Formaggi Dop, la tipica Fogasa di Cavaion, le Torte fatte in casa dai “Ristoranti Inclusivi” delle Cooperative sociali.

Dal punto di vista Sociale – Inclusivo avremo la presenza ed il coinvolgimento attivo di Onlus locali di riferimento, quali la Cooperativa Azalea, la Cooperativa Panta Rei, la Cooperativa I Piosi, l’Associazione Si può Fare, ed altre.

L’Area Eno-Gastronomica è ad ingresso gratuito.

L’area Concerti è a pagamento, free per minori 14 anni e Persone con Hp 100% e accompagnatore.

Informazioni

INGRESSI

Area Eno-Gastronomica: ingresso gratuito per tutti, consumazioni a pagamento

Area Concerti: 29.06: € 10,00

30.06: € 10,00

1.07: € 17,00

abbonamento 3 serate: € 32,00 con posti riservati in Platea per le tre serate

ridotto: € 5,00 minori 15-18 anni in tutte le date

gratuito: Minori di 14 anni e Persone con Hp 100% e accompagnatore

PREVENDITA ON-LINE: http://www.olivejazzfest.com

MALTEMPO - Con maltempo, i primi due Concerti si terranno sempre a Corte Torcolo ma in Sala Turri, mentre il terzo si terra probabilmente presso il vicino Palasport di Cavaion.

Seguite Aggiornamenti e last news sul sito.