Coloriamici: il libretto recapitato ai bambini piccoli del Comune di Sona

Sabato18 e Domenica 19 aprile il Comune di Sona tramite la Protezione Civile ha distribuito a più di 800 famiglie, con bambini in età da scuola dell'Infanzia, il libretto da colorare "Coloriamici" supportando così l'iniziativa di Officina Grafica Editoriale di Lugagnano che ha realizzato e offerto questo libretto.

Si è trattato di un piccolo gesto pensato per i bambini più piccoli, costretti a stare in casa in questo periodo di quarantena, senza poter giocare con i coetanei e spesso nemmeno con i nonni. Nel suo piccolo Officina Grafica Editoriale ha voluto dare un contributo e un segnale di gioia e vicinanza a questi bambini che sono tra le fascie più deboli che stanno affrontando questo particolare momento.

Inoltre Officina Grafica Editoriale ha in fieri anche un'altra piccola iniziativa dedicata a un'altra categoria debole, gli anziani. Sono state stampate 300 copie del romanzo "Scatole Bianche", scritto da Mario Zocca, con caratteri e forma adatta a chi ha problemi di vista. Anche questi un piccolo dono che sarà consegnato a quanti, sempre residenti nel comune di Sona, ne fossero interessati.