Code hunt – Eu code week webinair

Il prossimo ottobre, la settimana europea della programmazione contribuirà nuovamente a trasformare vite dando alla luce, per i cittadini di tutta l’Europa ed oltre, le competenze e l’innovazione digitali.

Dal 5 al 20 ottobre, le scuole, le organizzazioni senza fini di lucro, i club di programmazione ed altre organizzazioni sono invitati ad accogliere attività imperniate sulla programmazione e sul pensiero computazionale.

Per sostenere quanti più docenti possibile nei loro viaggi creativi con la programmazione come meta, è stato organizzato un webinair per mercoledì 25 settembre alle ore 17.

Per partecipare basta usare questo link https://eun2.adobeconnect.com/eucodeweek-webinarit-codehunt/

Durante questo evento online si avrà l’opportunità di:

Ricevere informazioni sulla Settimana del Codice.

Conoscere il “Code Hunting Game”, una caccia al tesoro digitale guidata da un bot di Telegram tra enigmi di coding e ricerche di QrCode.

Imparare ad organizzare la propria versione della “Caccia al codice” per la partecipazione alla Code Week.

Aggiornarsi sulle possibilità di utilizzo educativo e didattico che questa attività offre.

Porre tutte le domande che vorrete inerenti al coding.

