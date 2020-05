"Non ti perderai", il toccante video durante l'emergenza realizzato dalla CMT Musical Theatre Company di Verona

«Quando le circostanze ti impongono di stare lontano dai tuoi cari, dai tuoi amici e dagli ambienti che consideravi come una seconda casa è come se perdessi la bussola e ti smarrissi tra paure e tristezza. La CMT è qui per dirti che non sei solo, e che…non ti perderai! Resisti e ricorda che il bello è qui fuori che ti aspetta».