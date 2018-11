Il Circo David Orfei in scena ad Affi continua a stupire con successo

Affluenza di successo nel grandioso chapiteau del Circo David Orfei, artisti di caratura internazionale, premiati al Festival di Mosca, ad Affi dal 16 al 26 novembre, numerose novità ed un programma esclusivo, per uno show circense che continua a stupire il suo pubblico.

Sito in zona centro commerciale Grand’Affi, vicino casello autostrada Affi, è pronto ad accogliervi, in programma i seguenti spettacoli: venerdì 16 novembre, debutto ore 21.00; giovedì, venerdì e sabato spettacoli ore 17.00 e ore 20.45; domenica ore 15.30 e 18.00; lunedì unico spettacolo ore 17.00; martedì e mercoledì riposo.

Lo show circense, unico nel suo genere è pronto a stupire il suo pubblico con le sue numerose attrazioni, giovedì 22 e venerdì 23 novembre nuova promo, acquistando un biglietto intero, seconda persona in omaggio con l’apposito coupon scaricabile dalla pagina facebook Circo di Mosca.

Con la spettacolare parata, si apre lo show con l’incanto delle bolle giganti di sapone che si snoderanno per la pista, a seguire l’abile giocoliere Warren e l’esibizione di alta scuola a cavallo ed ancora le sisters Rossi ai tessuti aerei. Immancabile presenza del clown Yoyo, che si intervallerà tra un’ esibizione e l’altra, scandita dalle risate, sarà impossibile resistere al suo humor.

Tra le attrazioni gli equilibristi al cavo d’acciaio Alessandro e Claudio, il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, “I Niuman”, protagonisti della trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5, alle grandi illusioni Larry Rossante. Uno spettacolo ricco e variegato che prosegue con i cavalli in libertà di Ivette De Rocchi, vincitrice del Festival a Mosca; il verticalista ed equilibrista Erik; lo show di Warren, cow boy con fruste e lazo; gli animali esotici di Mario Bellucci e per incantarvi ancora, la magia delle ombre cinesi e tanto altro da scoprire, per poi vivere insieme il gran finale con tutti gli artisti.

Prevendita aperta su www.circusticket.it e su Groupon, promozione scaricabile anche dal sito ufficiale del circo www.orfei.it ed ancora per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook Circo di Mosca, siamo presenti anche su instagram circodavidorfei