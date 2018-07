Valeggio sul Mincio, al Castello Scaligero ritorna il Cinema tra le Torri

Ritorna Cinema tra le Torri, rassegna estiva di cinema all’aperto con otto pellicole proiettate nella suggestiva cornice del Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio dall'11 luglio al 29 agosto.

Si apre l'11 luglio con "Wonder", film che nasce come feel-good movie per bambini ma che diventa d'insegnamento per tutti, diretto da Stephen Chbosky, novellista cult negli Stati Uniti. Non poteva mancare il 18 luglio "Ella & John", con i premi Oscar Donald Sutherland ed Ellen Mirren, diretto dall'italiano Paolo Virzì. Si prosegue il 25 luglio con il film francese "C'est la Vie", scelto con un po' di ironia dalla pro loco di Valeggio, vista la trama che ripercorre anche l'attività di un ufficio turistico locale. "The Post" sarà proiettato il primo agosto, mentre L'8 agosto arriva Luca Guadagnino, con "Chiamami col tuo nome", tratto dal romanzo di André Aciman. Altro omaggio all'Italia a Cinema tra le Torri con "La ragazza nella nebbia", diretto da Donato Carrisi, che sarà proiettato il 15 agosto. Il 22 agosto sarà la volta di "Tre manifesti ad Ebbing, Missouri", commedia nera dura ed impietosa, dall'umorismo tagliente e dall'umanità sincera come il volto di pietra della protagonista. "Finché c'è Prosecco c'è speranza", un augurio a conclusione della rassegna, che il 29 agosto termina con un film interpretato dal grande Giuseppe Battiston.

Le proiezioni di luglio iniziano alle 21.15, quelle di agosto alle 21. Ingresso intero, 6 euro; 5 euro il ridotto per gli over 65 e 3 euro il ridotto per gli under 14. Chi ha la tessera della pro loco di Valeggio ha diritto ad un ingresso gratuito.