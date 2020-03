"Schermi d'Amore" torna a Verona con nuove date dopo la sospensione forzata del festival

«A causa dei fatti indipendenti dalla nostra volontà, dopo appena due giorni di programmazione, lo scorso 23 febbraio anche Schermi d’Amore ha dovuto sospendere le proiezioni. Auspicando un celere ritorno alla normalità e al diritto di poter di nuovo usufruire dell’arte in ogni sua forma, ripartiamo laddove interrotti, riproponendo ai nostri affezionati spettatori i film in Concorso e quelli di tutte le altre sezioni del Festival, insieme alla mostra di fumetti e illustrazioni in omaggio a Kenji Mizoguchi degli allievi della Scuola del Fumetto, visitabile al secondo piano del Teatro Ristori negli orari di proiezione». Questo l'annuncio ufficiale da parte degli organizzatori del festival cinematografico "Schermi d'Amore", sospeso lo scorso mese a causa della prima ordinanza regionale emanata per fronteggiare il diffondersi dell'epidemia del "nuovo coronavirus" in Italia.

«Consapevoli che un Festival del cinema si debba caratterizzare per densità della proposta e continuità temporale, - aggiungono quindi in una nota i promotori del festival - scopriamo che la frammentazione a cui invece ci costringe l’emergenza nasconde tra le sue pieghe la possibilità di una fruizione meno costretta e, per questo, più libera e più accessibile».

Il nuovo calendario

Lunedì 4 maggio , presso il Palazzo della Gran Guardia, in Sala Convegni, la proiezione dei film inizialmente previsti nella giornata del 24 febbraio scorso. Ingresso libero con priorità per gli abbonati.

Lunedì 11 maggio , presso il Teatro Ristori, la proiezione dei film inizialmente previsti nella giornata del 25 febbraio scorso.

Martedì 12 maggio , presso il Teatro Ristori, la proiezione dei film inizialmente previsti nella giornata del 26 febbraio scorso.

Mercoledì 13 maggio , presso il Teatro Ristori, la proiezione dei film inizialmente previsti nella giornata del 27 febbraio scorso.

Sabato 16 maggio, presso il Teatro Ristori, la proiezione dei film inizialmente previsti nella giornata del 28 febbraio scorso.

Nella serata saranno proclamati i vincitori della sezione Amori in concorso scelti dalla Giuria Giovani e dal Pubblico. L’ingresso alle proiezioni previste al Teatro Ristori è riservato agli abbonati, ai possessori di biglietti giornalieri e di biglietti singoli.

Informazioni e contatti

Tutti i biglietti precedentemente acquistati tramite prevendita per le proiezioni di febbraio rimangono validi per le nuove giornate di maggio. Tra questi sono inclusi gli abbonamenti per l’intera rassegna e i biglietti acquistati per le singole proiezioni.

Prezzi abbonamento:

intero 40 euro

ridotto 30 euro (under 26, over 65, Cral Comune di Verona)

speciale 25 euro (soci Circolo del Cinema)

Tessera giornaliera – per tutte le proiezioni della giornata

intera 12 euro

ridotta 10 euro (under 26, over 65, soci Circolo del Cinema, Cral Comune di Verona)

Prezzi biglietto singolo:

intero 6 euro

ridotto 5 euro (under 26, over 65, soci Circolo del Cinema, Cral Comune di Verona)

I film sono presentati in versione originale con sottotitoli in italiano.

Tel. 0458005348 - Web: www.schermidamore.comune.verona.it

- https://www.facebook.com/VeronaFilmFestival/

- https://www.facebook.com/circolodelcinema