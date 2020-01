A Valeggio "Fatti un'idea", giovani valeggiani intraprendenti si raccontano

Sono cinque le serate organizzate in biblioteca a Valeggio sul Mincio, così come sono cinque le storie, molto diverse tra loro, in cui sogni, ambizioni e progetti realizzati sono i protagonisti. «Insieme alle bibliotecarie - afferma Marco Dal Forno assessore alla cultura del Comune di Valeggio - abbiamo pensato questo progetto perché crediamo nei giovani e attraverso queste testimonianze vogliamo incoraggiare tutti i giovani a coltivare le proprie passioni, sviluppare le proprie competenze e valorizzare da protagonisti i propri talenti a favore della società».

Il programma

Mercoledì 11 Dicembre, ore 20.45

VOLEVO FARE DEL CINEMA - con Roberta Peretti

Roberta Peretti infermiera con la grande passione per il cinema. Dopo aver visto numerosi film, incuriosita, ho pensato di conoscere il cinema più da vicino attraverso corsi di storia e critica del cinema, recensioni, fino alla recitazione cinematografica e alla partecipazione in film e spot.

Mercoledì 15 Gennaio, ore 20.45

RAGAZZI PREHISTORICI

La nascente PREHISTORICA EDITORE è una casa indipendente e di progetto. Vogliamo restituire alla Letteratura le sue lettere di nobiltà, dare voce ai grandi pensatori, perché tornino a guidare la società. Per questo difendiamo libri coraggiosi, scomodi, che, nel proporre visioni alternative e dissonanti rispetto allo status quo, sfidano l’intelligenza dei lettori più preparati. Miriamo molto in alto.

Mercoledì 12 Febbraio, ore 20.45

LA RICERCA IN VALIGIA - con Fabiana Arieti

Negli ultimi 10 anni ho vissuto in 6 Paesi, tra i più ricchi e i più poveri del mondo. Cosa ho messo in valigia? Sempre le stesse cose: tonnellate di coraggio, manciate di umiltà, una solida filosofia, l'amore per la biologia e uno spirito di ricerca inarrestabile che mi hanno spinta ad affrontare qualsiasi difficoltà!

Mercoledì 11 Marzo, ore 20.45

CHEF ON THE ROAD - con Davide Selogna e Antonio Biancardi

Gli ingredienti esplosivi dei nostri viaggi nel mondo sono spirito di avventura, fantasia in cucina e un pizzico di follia. Ecco la ricetta perfetta per conoscere il mondo attraverso i piatti italiani.

Mercoledì 15 Aprile, ore 20.45

LA NOSTRA AFRICA

Siamo un gruppo di giovani che ha partecipato ad un viaggio di missione in Tanzania. Siamo partiti per: conoscere, crescere, pregare, incontrare, creare nuovi legami di amicizia, servizio.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/bibliovaleggioverona/