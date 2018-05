Con ben 34 appuntamenti di teatro e musica si chiude la Stagione di Fucina Culturale Machiavelli

Con l'ultimo appuntamento di sabato 19 maggio si è conclusa la stagione 17.18 di Fucina Culturale Machiavelli, la start-up culturale fondata nel 2015 da quattro giovani professionisti del teatro e della musica, che da quel momento non si sono più fermati, che hanno portato Fucina ad essere vero e proprio motore sociale e punto di riferimento per la cultura a Verona e a creare posti di lavoro per i giovani. Con ben 34 appuntamenti di teatro e musica, Fucina Culturale Machiavelli si conferma come incubatore di idee e vera e propria fucina di talenti: 120 professionisti regolarmente assunti, per un totale di 395 giornate lavorative spese sul territorio veronese e ben 7 produzioni in prima assoluta, e altrettanti eventi sold out. Si conferma quest'anno un deciso aumento di pubblico nelle singole serate, con un forte avvicinamento di nuovo pubblico, soprattutto nella fascia tra i 20 e i 40 anni.

#DoveNonSiamoMaiStati è stato il claim della stagione, ma anche una dichiarazione di intenti: quello di esplorare contaminazioni musicali, scoprire nuove realtà, sul territorio veronese e nazionale, aprirsi a nuove collaborazioni e confermare una direzione già intrapresa negli anni scorsi. Si è consolidata l'attività dell'Orchestra Machiavelli, formazione under 35 che ha già al suo attivo importanti collaborazioni, come con Mika e Richard Stoltzman, il sassofonista Jesse Davis, il cantautore Mimmo De' Tullio, il direttore Andrea Battistoni, e vi si è affiancata la compagnia residente di Fucina, Compagnia Scena Machiavelli, formata da attori professionisti accanto anche ad altre importanti collaborazioni con enti del territorio, che speriamo possano proseguire con entusiasmo.

Molti gli obiettivi raggiunti: la nascita di nuove reti sul territorio di Verona, e che hanno collaborato alla direzione artistica di vari progetti di Fucina, come la rassegna di teatro per bambini e ragazzi La fucina dei Piccoli, con la direzione artistica di Caesura Teatro, gli appuntamenti di cinema #PaesaggiVisivi, in collaborazione Ippogrifo Produzioni, gli ideatori di OperaForte, o partecipando come ospiti con produzioni proprie, come Mitmacher Teatro, Bam! Bam! Teatro, Attori&attori. Una delle novità infine è l'introduzione di alcune proposte di formazione, con un workshop per attori con i ragazzi di Generazione Disagio, e uno di danza contemporanea, tenuto dalla compagnia veronese MuZo Dance Theatre. La novità di più ampio respiro è stata il laboratorio di critica teatrale “Comunicare la cultura nei nuovi media”, che ha avviato un'importante collaborazione con l'Università di Verona, grazie alla disponibilità della prof.ssa Simona Brunetti, con le maggiori testate di teatro nazionali, come Teatro e Critica, Krapp's Last Post, Doppiozero, fattiditeatro, Radio3.

Fucina ha aderito inoltre alla nascita di nuove reti e relazioni nazionali: oltre che alla rete teatrale Mind The Gap, cui fa capo la scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, di cui fa parte dal 2017, si è aggiunta anche a quella di Torino Fringe Festival. Il numero di proposte e richieste di ospitalità che ogni settimana ci vengono inviate ci conferma che Fucina Culturale Machiavelli è ormai diventata teatro off di riferimento per la piazza di Verona per le compagnie indipendenti di tutta Italia. Un ulteriore successo di questa stagione è la collaborazione con il Teatro Stabile per la nuova produzione teatrale di Fucina Culturale Machiavelli, di cui sveleremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Oltre al nostro pubblico, che ci ha seguito e sostenuto, anche attraverso al coinvolgimento nella recente campagna di Membership #CulturaèValore, vogliamo ringraziare le persone che sono entrate a far parte della famiglia di Fucina, incoraggiandoci a continuare nonostante le difficoltà, aiutando e collaborando in vari modi: è questo lo spirito con cui portiamo avanti Fucina, per renderla aperta ad una nuova idea di cultura e di professionalità. Un enorme grazie va infine ai nostri sostenitori, senza i quali le proposte di Fucina non si sarebbero potute concretizzare, ovvero Cariverona e Fondazione Zanotto, ai nostri sponsor, Enosocial, AGSM, oltre che ai nostri media partner Carnet Verona e Salmon Magazine.