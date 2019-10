Da venerdì 4 ottobre riparte il chiostro dei poeti a Sanguinetto

Venerdì 4 ottobre 2019 e poi tutti i primi venerdì di ogni mese fino a Giugno 2020 dalle ore 20.45 ricominciano le serate del Chiostro dei poeti dopo la pausa estiva. Al secondo piano dell’ex-convento in via Battisti a Sanguinetto si esibiranno recitando al pubblico presente poeti e potesse, appassionati e semplici cittadini.

Nei temi più svariati sia in lingua italiana che veneta, i recitatori saranno intervallati dal Coro di Santa Teresa in Valle diretto dalla maestra Laura Fuso. Il coro ha in repertorio sia brani sacri destinati alle celebrazioni liturgiche che pezzi profani.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Verona, dall’assessorato alla cultura del Comune di Sanguinetto e creato dalla Associazione Pianura Cultura nella sua sezione Chiostro Dei Poeti. Si ringraziano gli sponsor per il buffet finale offerto, ossia un momento conviviale per scambiare quattro chiacchiere tra poeti, poetesse, appassionati e staff organizzativo.

Come al solito l’entrata e la eventuale partecipazione alla recita dal palco è gratuita e gradita. A seguire fino a giugno 2020 l’evento si terrà sempre al primo venerdì del mese eccetto gennaio che sarà sostituito da una pizzata insieme in allegria con data e luogo da definire.

