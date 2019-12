Chiaravelli e Pellini ai "Venerdì letterari" di Sanguinetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ritornano i "Venerdì letterari" venerdì 13 dicembre ore 21 a Sanguinetton ella sala civica interno Ex Convento di S. Maria delle Grazie nuovo appuntamento con i Venerdì Letterari ospiti gli autori Emanuela Chiaravelli e Luigi Pellini presentano cosi ci racconta Pellini: «Il cavallo, simbolo del cosmo, ha origini così misteriose e arcaiche che, nei graffiti preistorici delle grotte sacre, pare condividere con tori e bisonti la simbologia dei puntini-stelle. Perché, però, Kronos, come tante divinità del tempo, fu un equide e Poseidone, prima che toro, fu uno stallone stupratore? Perché, soprattutto, Arianna, Signora del labirinto e sorella del Minotauro, risulta inizialmente "Hippia", equina come i suoi doppi celtici Rihannon, Arianrhod, Rigantona....Peculiarità rimaste nelle code dello stallone dei Satiri dionisiaci per sfociare in certe manifestazioni del sabba? L'indagine si snoda lungo la variegata trama che rapporta, dai primordi, i numerosissimi sacrifici equini, già presenti nello sciamanesimo, al principio di regalità e al controllo calendariale».

Altermine momento conviviale offerto da cura della Associazione e dagli sponsor l'evento organizzato da Pianura Cultura e il Comune di Sanguinetto unico evento letterario provinciale patrocinato dalla Regione Veneto, Provincia di Verona e Viviamo la bassa un ringraziamento agli sponsor Fashion Parrucchieri Aestetik di Nogara e Pizza da Luca di Sanguinetto. Entrata libera.

Gallery