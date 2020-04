Certifica online il tuo inglese con InLingua Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Inlingua Verona è sede d’esame per la certificazione di lingua inglese GATEHOUSE, riconosciuta dal MIUR e dalle università. Esame online comodamente da casa, tante sessioni attive dalla settimana del 20 aprile, corsi in preparazione all'esame con docenti qualificati!

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SULL’ESAME GATEHOUSE ONLINE

Come si svolge la prova? L’esame si svolge ONLINE sulla piattaforma Zoom. Puoi svolgerlo direttamente da casa, bastano un pc o laptop forniti di webcam e microfono e una connessione internet.

In cosa consiste l’esame? È disponibile per tutti i livelli? L’esame copre tutte e 4 le abilità linguistiche (Ascolto, Parlato, Lettura e Scrittura) e la qualifica è disponibile a tutti i livelli del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue): da A1 a C2.

Come posso sapere se la mia università riconosce l’esame Gatehouse? Puoi fare una prima ricerca qui http://www.gatehouse.it/riconoscimenti.html e controllare anche sul sito del tuo Ateneo, dove troverai la lista delle certificazioni riconosciute ed eventuali indicazioni sull’equipollenza. Quando posso svolgere la prova? Le iscrizioni sono già aperte! Per attivare una sessione bastano 4 candidati dello stesso livello e tipologia esame. Una volta raggiunto il numero minimo di candidati, con un preavviso di 7 giorni, sarai contattato dalla nostra Direttrice Didattica con indicazione su giorno e orario della prova.

Come posso iscrivermi all’esame? Puoi iscriverti comodamente da casa mandando una mail a certificazioni@inlinguaverona.it. Riceverai una consulenza telefonica gratuita dalla nostra Direttrice Didattica relativamente all’esame e alla sua modalità di svolgimento, oltre a tutte le istruzioni per l’iscrizione e il pagamento dell’esame.

Quanto devo attendere per i risultati e i certificati? Gli esiti e i certificati delle prove, valutate da membri esterni in UK, sono disponibili dopo 6/8 settimane lavorative dal sostenimento dell’esame. Per chi volesse conoscere l’esito prima di quella data è attivo il servizio FAST TRACK, che permette di ricevere il risultato in 10 giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di svolgimento della prova. Quanto costa l’esame? Il prezzo dell’esame varia in base al livello e alla tipologia (standard o FAST TRACK), contattaci per un preventivo personalizzato. In caso non si passi una parte dell’esame è possibile sostenerla nuovamente pagando solo quella parte (Single Skill Re-Sit).

Ci sono convenzioni o promozioni in atto? Certo! L’esame ha un prezzo convenzionato riservato agli studenti degli istituti superiori e universitari (prezzo ISP e CRUI). Inoltre, l’iscrizione annuale alla nostra scuola è in omaggio per chi iscrive a un corso di gruppo in preparazione mirata all’esame.

Posso frequentare un corso in preparazione? Come funziona? Certamente. Inlingua Verona organizza corsi online (individuali e in piccoli gruppi) con docenti qualificati. I corsi sono in preparazione mirata a tutte le prove d’esame Gatehouse. Abbiamo inoltre creato una dispensa ricca di esercizi e prototipi, sempre in omaggio per chi si iscrive ad un corso di gruppo in preparazione all’esame!

Come posso avere più informazioni? Scrivici una mail a certificazioni@inlinguaverona.it o chiamaci al numero 045 596560 oppure 045 8011999, saremo felici di rispondere a tutte le tue domande!