Sono aperti i casting per entrare a far parte della scuola di "Studio cinema Verona"

Studio Cinema - Verona è un Istituto di formazione Cinematografica per attori, sceneggiatori e registi, presente sul territorio veronese da quasi quattro anni e che vede nel proprio corpo docenti i nomi più illustri del panorama cinematografico nazionale ed internazionale. Nomi del calibro di Giancarlo Giannini, Gabriele Muccino, Pupi Avati, Michele Placido, Abel Ferrara, Alexis Sweet, Pino Pellegrino, Luca Verdone, Ivano De Matteo, Giuliana De Sio e altri. Studio Cinema - Verona avrà l’onore di avere quest’anno nel suo corpo docenti anche il Regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek.

Studio Cinema nasce a Roma, dieci anni fa, dall’intuizione del Presidente Massimiliano Cardia, che crea negli anni una realtà innovativa di grande spessore che oggi occupa un posto di élite nella formazione cinematografica. STUDIO CINEMA arriva a Verona nel 2016, grazie alla collaborazione tra Massimiliano Cardia, Presidente di Studio Cinema ed Emanuela Morozzi, Produttrice e regista cinematografica nonché Direttrice Artistica della Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO: I corsi sono divisi in lezioni teoriche e pratiche. La ricerca del vero, l'uso consapevole del corpo, della voce, del tempo, del testo, dello spazio e dei mezzi tecnici per la realizzazione dei lavori artistici. L' osservazione della realtà e l'utilizzo della memoria emotiva, è ciò che permette agli attori di vivere in maniera totale il personaggio e la scena. Gli attori lavoreranno alla costruzione di un personaggio diverso in ogni masterclass percorrendo tutte le tappe di creazione partendo dal testo fino all'azione filmata. Gli Sceneggiatori impareranno tutte le regole pratiche e teoriche dello studio della scrittura per immagini e i registi il come trasformare la parola scritta in immagine filmica.

Studio Cinema - Verona si propone di creare incontri culturali e formativi dove i giovani possano avvicinarsi all' arte cinematografica studiando con i grandi nomi del Cinema, approfondendo così la ricerca che trova in Studio Cinema un luogo e un progetto di formazione e studio concreto, dove poter esprimere e valorizzare il proprio talento e trovare un approccio concreto al mondo lavorativo cinematografico. Le audizioni per entrare a far parte della prestigiosa scuola sono valutate da Emanuela Morozzi e dal Casting Director Pino Pellegrino.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Per prenotare la propria audizione si può scrivere a infostudiocinemaverona@gmail.com o telefonare al 3486823710.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.studiocinemaverona.com.