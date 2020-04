Attori e attrici cercasi: parte il casting online per il film "Il tempo non è una costante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

"Il tempo non è una costante". Dopo “Fiocchi Di Neve Rossa” e “Diabolus Imperat” (di prossima uscita), il regista poveglianese Massimiliano Biasi si appresta a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo film, nel quale è anche soggettista e sceneggiatore; lo affiancano ancora una volta il fotografo villafranchese Gianni Fasolini e Luca Cavallini produttore esecutivo, musiche Kevin Graham.

Un film misterioso e gotico, ricco di colpi di scena, suspense e segreti. La vita alternativa di un noto psicoanalista e alchimista sconvolgerà il tempo come noi lo conosciamo. Girato in cinemascope.

È in fase di preparazione il casting on line, si cercano attori e attrici per vari ruoli. Chi vuole partecipare deve scaricare il modulo da: www.lenigmaclub.it. Si specifica inoltre che la sola compilazione e la spedizione del modulo non dà la certezza dell'inserimento del candidato al cast o alle riprese di una futura produzione. Il candidato prescelto verrà contattato a sua volta per un breve provino on-line in videoconferenza con i responsabili del cast.