Cultura e spettacoli, presentato il cartellone degli eventi estivi a Bovolone

Sette tra compagnie teatrali e associazioni per altrettanti spettacoli, sei proiezioni cinematografiche - la prima con la presenza del regista -, quattro giovedì di luglio con eventi e intrattenimento la sera per le vie del centro: questi gli eventi estivi in programma a Bovolone che sono stati presentati oggi, mercoledì 6 giugno, nell'auditorium della Biblioteca Civica da Comune, Pro Loco, Gruppo Cultura, Ippogrifo ed altre associazioni locali. Sono intervenuti: il sindaco Emilietto Mirandola, l'assessore alle Manifestazioni Giuliana Cavallaro, il consigliere con delega alla Cultura Vladimir Castellini, il presidente della Pro Loco Vladimiro Taietta e i rappresentanti di alcune delle associazioni coinvolte nell'organizzazione degli eventi.

Il primo appuntamento in calendario è la seconda edizione di “Teatro in Cortile”, in programma nel cortile interno del Palazzo Vescovile i mercoledì sera dalle 21,30. Si inizia il 13 giugno con “Nella valigia solo musica e poesia”, a cura del gruppo culturale L'airone e del gruppo musicale Duende. Il 20 I Batraci presentano “Parole di guerra Versi di pace”, mentre il 27 la Compagnia del Fildefer metterà in scena “Osteria del Vecchio merlo, nuova gestione”. Il quattro luglio toccherà a “Fante, caval e re” de La Zargnapola Teatro. Il mercoledì successivo andrà in scena “F.lli Speranza” di Arte in Parte.

Il 18 luglio il gruppo Trapano Boss presenterà “Sorrisi & Baccioni”. Chiude la rassegna, il mercoledì successivo, “Il Cinematografo” della compagnia ‘Teatrinvisibili e altri posti in piedi’. Ingresso agli spettacoli teatrali: 5 euro. Sempre nel cortile interno del Palazzo Vescovile, i martedì alle 21,15, si terranno gli appuntamenti con il cinema (biglietto a 3 euro). Il primo film, il 26 giugno, sarà La pelle dell'orso, presentato dal regista Marco Segato. Il 3 luglio verrà proiettato Fratello dove sei di Joel ed Ethan Coen. Il martedì successivo tocca a Wonder di Stephen Chbosky, mentre il 17 luglio a Lo sciacallo di Dan Gilroy. Il 24 si proietta Tre manifesti a Ebbing, Missouri, vincitore di due premi Oscar quest’anno.

La rassegna si chiude il 31 luglio con il film d’animazione Inside Out. Luglio sarà anche il mese della manifestazione “E...state insieme”, organizzata dalla Pro Loco: concerti, spettacoli, intrattenimento e bancarelle ogni giovedì sera, a partire dal giorno 5, nelle vie del centro. Tra gli altri appuntamenti da segnalare, inoltre, nel cortile del Palazzo Vescovile, venerdì 22 giugno alle 21,15, Parole e Note: un reading di poesie di Giancarlo Cattaneo.