C'è già aria di Carnevale a Verona e provincia: tantissimi gli eventi, ecco le date principali

Nel corso del 2019 si alterneranno i tipici appuntamenti del Carnevale veronese, tra cui le elezioni e le investiture delle maschere, le sfilate con i carri allegorici e maschere provenienti anche da fuori provincia, gli incontri conviviali e gastronomici. Quest’anno sono in programma 78 eventi carnevaleschi, il primo il 13 gennaio a Santo Stefano di Zimella, l’ultimo a Torri del Benaco il 14 settembre. La nuova stagione carnevalesca 2019, sarà aperta ufficialmente con la cena a scopo benefico il 12 gennaio, dopo la tradizionale messa, presso il ristorante Al Frassino a Peschiera.

Una delle manifestazioni più sentite sarà la messa a San Zeno di Mozzecane il 17 febbraio, dove i fedeli potranno indossare i tipici costumi carnevaleschi. Un altro appuntamento particolarmente atteso sarà la messa a Buttapietra domenica 3 febbraio, che verrà celebrata da don Francesco Todeschini, nominato Padre Spirituale del Coordinamento. Il 1° marzo 2019 si terrà il 489° venerdì gnocolar a Verona con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, mentre l'elezione del nuovo "Papà del Gnoco" avverrà la mattina di domenica 10 febbraio a San Zeno.

Anche per il 2019 il Coordinamento organizza il trofeo per i carri allegorici – in tutto 35 –, giunto alla settima edizione, che prevede la premiazione del carro più votato in base alla somma dei punteggi assegnati dalle giurie territoriali in ciascun comune. Al primo classificato spetterà il trofeo, una scultura in legno raffigurante il simbolo del Coordinamento realizzata da un artista di Bovolone. Come da regolamento il vincitore della edizione 2018, “La combriccola col Baraonda”, parteciperà fuori concorso. Inoltre, tutte le maschere saranno parte attiva nel divulgare la tradizione del carnevale nelle scuole e in molte faranno visita agli ospiti di diverse case di riposo scaligere e ai ragazzi diversamente abili di alcuni istituti veronesi.

Torna inoltre, per il settimo anno consecutivo, il concorso fotografico on-line “Fotografa il Carnevale Veronese”, che si svolgerà a partire dalla prima sfilata e fino alla chiusura degli eventi. L’iniziativa vedrà premiate le migliori immagini in grado di raccontare le emozioni del carnevale. Fino al 30 settembre i partecipanti potranno inviare un massimo di 3 scatti (anche selfie) alla e-mail del Coordinamento. La foto migliore sarà pubblicata sul pieghevole delle sfilate per l'anno 2020.