"Carmen", undicesima recita al 96° Arena di Verona Opera Festival

Sabato 25 agosto alle 20.45 torna in scena il capolavoro di Georges Bizet per la sua undicesima rappresentazione nel Festival 2018. Amadi Lagha debutta comeDon José accanto a Topciu, Buratto e Cavalletti. Per la terzultima replica della nuova produzione del 96° Arena di Verona Opera Festival, l’argentino Hugo de Ana firma regia, scene e costumi, con le coreografie di Leda Lojodice, il lighting design di Paolo Mazzon e il projection design diSergio Metalli.

Orchestra e coro areniani, con un cast internazionale di solisti di assoluto pregio, sono diretti da Francesco Ivan Ciampa. giovane e talentuoso maestro già apprezzato in teatri quali Berlino, Venezia, Parigi, Bilbao, Firenze e Buenos Aires.

L’altrettanto giovane e promettente Carmen Topciu riveste i panni della protagonista, accanto al Don José di Amadi Lagha che fa il suo esordio assoluto all’Arena di Verona in luogo del previsto Brian Jagde: in questo ruolo il tenore franco-tunisino, vincitore di numerosi premi internazionali, ha appena ottenuto un ottimo successo al Teatro Lirico di Cagliari. Enormi consensi del pubblico areniano sono stati riscossi anche dal giovane soprano mantovano Eleonora Buratto nei panni di Micaela alla sua prima prova nella recita del 22 agosto.Domani inoltre è l’ultima occasione per veder scendere nella Plaza de Toros il fiero toreador Escamillo di Massimo Cavalletti.

Si confermano nel ruolo di Frasquita il soprano Barbara Massaro, in quello diMercédès Clarissa Leonardi e il tenore Roberto Covatta come Remendado. Ai contrabbandieri gitani si aggiunge il giovane baritono Biagio Pizzuti, che fa il suo esordio nei panni di Dancairo. Completano il cast lo Zuniga di Luca Dall’Amico e il Moralès di Gocha Abuladze.

Oltre all’Orchestra e al Coro preparato da Vito Lombardi, Carmen impegna il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, numerosi figuranti, i Tecnici dell’Arena di Verona e i giovanissimi del Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani.

Repliche: 28, 31 agosto, ore 20.45

