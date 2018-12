Capodanno a Verona e provincia: dove andare per iniziare al meglio il 2019

La sera del 31 dicembre 2018 si avvicina e come sempre nella città di Verona, così come nella sua provincia, non mancano numerose e variegate iniziative per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno.

Di seguito qualche consiglio sugli eventi e le feste di Capodanno più interessanti. Se volete segnalare un evento di Capodanno potete accedere qui all'apposito form o in alternativa scrivere a redazione@veronasera.it

CAPODANNO IN PIAZZA BRA - Musica, divertimento e imperdibile spettacolo pirotecnico per il Capodanno in piazza a Verona. Torna immancabile il grande appuntamento in piazza Bra la sera del 31 dicembre. Questa volta ad accompagnare i presenti verso il giro di boa del 2018 e salutare l'inizio del 2019, ci saranno i Ridillo, il James Taylor Quartet, ma anche la discoteca di RTL 102.5, Silva Fortes e ospite d'eccezione il vincitore dell'ultima edizione di X-Factor, il rapper Anastasio.

CAPODANNO IN GRAN GUARDIA - Nella cornice esclusiva delle sale di un palazzo che si affaccia direttamente su piazza Bra e ammira l'Arena, il 31 dicembre si festeggia il Capodanno alla Gran Guardia, con gran Cenone e musica fino a tarda notte.

CAPODANNO INSIEME - L’evento, promosso dall’Assessorato al Turismo sociale del Comune di Verona, offre ai cittadini residenti che hanno compiuto 60 anni di età, una serata di festa per trascorrere in compagnia la notte di San Silvestro. La serata avrà inizio alle 19 e terminerà verso le 1.30 e prevede la cena con servizio al tavolo e l’intrattenimento musicale dal vivo. Un ampio spazio sarà a disposizione per tutti gli appassionati di ballo.

MEZZANOTTE-MEZZOGIORNO, CAPODANNO ALTER EGO - Alter Ego e Bolgia - dj's from the world per la festa di Capodanno 2018/19 presentano l'evento "Mezzanotte-Mezzogiorno" con special guests Deborah De Luca e Neverdogs.

CAPODANNO AL PIPER - Veglione di Capodanno al Piper di Verona con musica dal vivo, animazione e dj set fino all'alba. Una serata esclusiva al Piper di Verona per il Capodanno, con tre menù e viaggi attraverso specialità tipiche: dal buffet alla cena gourmet. Per ogni proposta culinaria è previsto l'abbinamento di vini selezionati.

CAPODANNO A GARDA - Grande festa di Capodanno nella città di Garda il 31 dicembre 2018. Cenone presso la tendo struttura affacciata sulle acque del golfo di Garda. A mezzanotte musica con Dj e imperdibile spettacolo pirotecnico.

CAPODANNO ALL'HOLLYWOOD - Il 31 dicembre 2018, dalle ore 21 alle ore 6, il tuo fantastico ultimo dell’anno a Bardolino sul lago di Garda, tra Cenone, gran buffet e festa tutta la notte.

CAPODANNO AL CAMPUS - Dedicato a chi l'ultimo dell'anno ha intenzione di bere parecchio. Il programma di quest’anno prevede Open Bar Drinks No Limits (consumazioni libere per tutta la notte), un ricco buffet gratuito, brindisi di mezzanotte con pandoro e spumante, la migliore musica degli ultimi anni selezionata dal locale dj.

CENONE DI SAN SILVESTRO A VILLA LA MATTARANA - Lunedì 31 dicembre 2018 grande festa di Capodanno a Villa la Mattarana con Deep Club & Verona da Bere.

CAPODANNO AL DORIAN GRAY - Il giro del mondo in una notte: benvenuti sulla Dorian AirLines, partite per un viaggio indimenticabile tra musica e divertimeno assicurato.

CAPODANNO AL TEATRO NUOVO DI VERONA - Grande evento artistico al Teatro Nuovo di Verona in doppia replica alle ore 17 e alle ore 22 con il travolgente spettacolo "Caucasian Passion Show" del Balletto Russian State Dance Company Lezginka.

CAPODANNO AL MAD' IN ITALY - "White and black", il bianco ed il nero, per una notte di fine anno dove lasceremo alle spalle le ombre dell'anno che sta per concludersi e per accogliere le luci dell'alba dell'anno che sta per arrivare.

PESCHIERA COL BOTTO - Dalle 18.00, nel piazzale del Porto adiacente al Lago di Garda, l'ultimo aperitivo del 2018 con bollicine e cocktails preparati da sapienti barman, accompagnati dai prodotti enogastronimoci selezionati e preparati dai food truck presenti in loco. Dalle 21.30 fino alle 04.00 la festa proseguirà nella tensostruttura riscaldata.

CAPODANNO AL BERFI'S - Grande festa di fine anno ella discoteca storica di Verona a pochi chilometri dal centro della città degli innamorati. A partire dalle ore 21 al via il Dinner Live Show.

CAPODANNO AL RISTORANTE LA TORRE 22 - Un addio al 2018 in una location suggestiva, accompagnati da live music e dj set nella notte più eccitante dell'anno.

CAPODANNO ALLA DOGANA VENETA - L’appuntamento più esclusivo di fine anno, nell'affascinante cornice invernale del lago di Garda. La Dogana Venete di Lazise vi aspetta per dare il benvenuto al 2019 con un’indimenticabile serata all'insegna del divertimento e dell'ottima cucina, con il giusto mix di eleganza e stravaganza. E dopo il brindisi di mezzanotte, tanta musica per festeggiare fino alle prime luci dell’alba.

CAPODANNO A MALCESINE - La sera del 31 dicembre 2018 si festeggerà il Capodanno a Malcesine con il video show di Radio Studio+ e tanta musica anni '70, '80, '90 e 2000, in compagnia dei dj Andrea Donini & Marco Galletti e del vocalist Federico Padovani.

CAPODANNO ALLE TERME DI VERONA - Trascorri la notte più lunga dell’anno in un’atmosfera da sogno, tra benessere e divertimento. Lascia a casa smoking e abito lungo, scegli il costume che preferisci per festeggiare il Capodanno e l’arrivo del 2019.

CAPODANNO AL RIFUGIO BARANA - Anche quest'anno il Baldo sembra concedere la possibilità di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in cresta. Si potrà assistere a ben tre tramonti in alta quota, tre tramonti dal Rifugio Barana.

CAPODANNO AL COHEN VERONA - Cenone e festa con musica live per il Capodanno al Cohen Verona aspettando l'arrivo del nuovo anno. Cena Buffet (antipasti e piatti principali) & open wine (prosecco, valpolicella/pinot grigio) dalle 20.00.