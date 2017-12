Capodanno a Verona e provincia: dove andare per iniziare al meglio il 2018

La sera del 31 dicembre 2017 si avvicina e come sempre nella città di Verona, così come nella sua provincia, non mancano numerose e variegate iniziative per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno.

Di seguito qualche consiglio sugli eventi e le feste di Capodanno più interessanti. Se volete segnalare un evento di Capodanno potete accedere qui all'apposito form o in alternativa scrivere a redazione@veronasera.it

CAPODANNO IN PIAZZA BRA - Francesca Cheyenne presenta la serata di Capodanno nel cuore del capoluogo scaligero, durante la quale si alternano vari stili di musica e spettacolo in compagnia dei Soul System, vincitori di X-Factor lo scorso anno, oltre che di Veronica Marchi (cantautrice vincitrice di numerosi premi nazionali dedicati alla canzone d'autore e concorrente di X-Factor 2016), ma anchee la band Giudi & Quani con la voce di Giuditta Cestari e la chitarra di Francesco Quanilli. Alle ore 24 inizia l'atteso e immancabile spettacolo pirotecnico e musicale dall’Arena, preceduto dal classico conto alla rovescia con il Sindaco Federico Sboarina. I festeggiamenti riprendono con Fabio Romano, noto DJ dell'emittente radiofonica Rtl 102.5, e con Saifan Group&Friends.

CAPODANNO IN GRAN GUARDIA - Nella cornice esclusiva delle sale di un palazzo che bacia piazza Bra e ammira l'Arena il 31 dicembre si festeggia il Capodanno alla Gran Guardia. Due foyer con musica dance, pop e techouse, e due punti beverage. Un Loggiato con 9 metri di american bar, un'area Artist per after show dal palco di Rtl 102.5, angolo sweet food e guardaroba attrezzato al piano nobile.

CAPODANNO INSIEME - L’evento, promosso dall’Assessorato al Turismo sociale del Comune di Verona, offre ai cittadini residenti che hanno compiuto 60 anni di età, una serata di festa per trascorrere in compagnia la notte di San Silvestro. La serata avrà inizio alle 19 e terminerà verso le 1.30 e prevede la cena con servizio al tavolo e l’intrattenimento musicale dal vivo. Un ampio spazio sarà a disposizione per tutti gli appassionati di ballo.

CAPODANNO A BARDOLINO - La kermesse musicale inizierà ufficialmente alle 22, quando il live dei Trice darà il via ai festeggiamenti dal palcoscenico allestito in Piazza Principe Amedeo. Allo scoccare della mezzanotte partirà il fantastico spettacolo pirotecnico sulle rive del Lago di Garda e a seguire, in Piazza del Porto, si inizierà a ballare con i deejay della discoteca Hollywood fino alle 2 di notte.

CAPODANNO AL BERFI'S - Il Capodanno al Berfi's Club nella discoteca storica di Verona a due passi dal centro con Cenone e poi festa fino alle 6 del mattino.

MEZZANOTTE-MEZZOGIORNO, CAPODANNO ALTER EGO - Alter Ego e Bolgia - dj's from the world per la festa di Capodanno 2017/18 presentano l'evento "Mezzanotte-Mezzogiorno" con special guest Sidney Charles.

CAPODANNO AL PIPER - Veglione di Capodanno al Piper di Verona con musica dal vivo, animazione e dj set fino all'alba.

CAPODANNO AL CAMPUS - Dedicato a chi l'ultimo dell'anno ha intenzione di bere parecchio. Il programma di quest’anno prevede Open Bar Drinks No Limits (consumazioni libere per tutta la notte), un ricco buffet gratuito, brindisi di mezzanotte con pandoro e spumante, la migliore musica degli ultimi anni selezionata dal locale dj e sul maxischermo il collegamento via satellite con i "Capodanni" del mondo.

LIFE, CAPODANNO AL DORIAN GRAY - Life, la forza della natura! Terra, Fuoco, Acqua e Aria si uniscono per il Capodanno di Verona al Dorian Gray. Sala 1: Dinner Live White Band. A seguire tutto il meglio della musica dagli anni 80 ad oggi. Dj Stefano Mattara e Ramon Ramonito. Sala 2: Dinner Live: Michele Ciccio Zanella. A seguire disco hip hop, R ’n’B reggaeton by Flame.

CAPODANNO AL COHEN VERONA - Cenone, musica live e dj set per la festa di Capodanno al Cohen Verona: Jon Hicks & Cornelia Keating Music in concerto dalle 22.00 alle 24.00 e Corrado Frasca Rock dj set dalle 0.30.

F__K EVERYTHING AL COLORIFICIO KROEN - Serata devasto e musica al Colorifico Kroen per un ultimo dell'anno sopra le righe. Tre sale con tre diverse situazioni: nella Main Room si alterneranno i djs di Hula Night e Spoon スプーン, in saletta suoneranno gli Yonic South e i resident djs del Colorificio, mentre il Dub Temple ospiterà i Tiberias Towa che "spareranno" bassi profondi dal loro sound system.

PESCHIERA COL BOTTO - Dalle ore 18.00 nel piazzale del Porto adiacente al Lago di Garda, l'ultimo aperitivo del 2017 con bollicine e cocktails preparati da sapienti barman, accompagnati dai prodotti enogastronimoci selezionati preparati dai food truck presenti in loco.

CAPODANNO AL MAD' IN ITALY - The Sound of My Life, la colonna sonora della nostra vita sarà il tema dominante del Capodanno 2018 al Mad' in Italy di Verona. Bobo Deejay, Luca Fregonese, Mathia-deejay Guerzoni proporranno le migliori hit dagli anni 70/80 ad oggi con un escalation di brani che vi faranno rivivere emozioni passate e presenti.

CAPODANNO AL TEATRO NUOVO - Grande evento artistico al Teatro Nuovo di Verona domenica 31 dicembre 2017 alle ore 22 con il travolgente spettacolo del Balletto Nazionale "I Cosacchi del Don", spettacolo di danze folcloristiche ed acrobatiche.

CAPODANNO AL TEATRO FILARMONICO - "La vedova allegra" di Franz Lehár, l’operetta in tre atti accompagnerà il pubblico del Filarmonico durante la notte di San Silvestro, per festeggiare con una musica appassionante e balli coinvolgenti l’arrivo dell’anno nuovo.

CAPODANNO AL TEATRO SALIERI - Al Teatro Salieri si rinnova la simpatica e divertente occasione di passare la serata di San Silvestro con il concerto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Francesco Ommassini, e la straordinaria partecipazione della soprano Gilda Fiume.

THE LAST SUNSET AL RIFUGIO TELEGRAFO - Cena e notte di capodanno al Rifugio Telegrafo per ammirare dall'alto l'ultimo tramonto dell'anno e l'alba di quello nuovo. In condizioni normali i sentieri per raggiungere il rifugio il 31 dicembre potrebbero trovarsi in condizioni alpinistiche e tipicamente invernali, pertanto saranno necessari piccozza e ramponi.