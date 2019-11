Il campione del mondo di pizza al Villaggio di Natale Flover di Bussolengo

C’è un luogo incantato dove puoi conoscere Babbo Natale, pattinare sul ghiaccio, accendere l’albero degli gnomi dei boschi. Dove puoi incontrare artigiani, elfi, gustare delizie gastronomiche e acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per dare alla tua casa un’emozione speciale. Nella dispensa di Mamma Natale una selezione di prodotti gastronomici per guidarvi in un viaggio sensoriale che spazia dal dolce del cioccolato, miele e confetture, al salato dei formaggi e salumi di fattura artigianale.

Quest’anno alla cucina del Villaggio tante stuzzicanti novità aspettano i visitatori: il goloso Xmas Burger o la pizza, disponibile tutti i giorni all’ora di pranzo, creata per noi dal pizzaiolo campione mondiale Giorgio Sabbatini. Nella cucina e dispensa di Mamma Natale, ogni fine settimana numerose degustazioni ed eventi culinari dedicati alla celebrazione di queste eccellenze!

Lo scorso 3 novembre si è celebrata la Festa Tirolese con i sapori invitanti, la musica festosa, i balli degli schuhplattler (il famoso “ballo degli schiaffi”) e l’immancabile birra per essere trasportati oltralpe, con canti e balli tipici bavaresi. Vi è poi la Zona Pizza dove il pizzaiolo Giorgio Sabbatini, Campione del Mondo di pizza, è pronto a ricevere i sorrisi e i sogni dei bimbi che affollano gli spazi della grande Fiera Natalizia a Bussolengo, facendo assaporare l’atmosfera intrisa di aromi, vibrante di colori, esuberante nelle scelte decorative natalizie, un “caos organizzato”, carico di cultura, storia, tradizioni gastronomiche e folkloristiche.

Giorgio Sabbatini, che, con la sua “10 pomodori interpretati in una Margherita” ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Pizza Classica, ma quando non vince è responsabile ricerca e innovazione progetto pizza di Love It a Milano. Campione d’Europa nel 2011, Campione del Mondo di Pizza a due nel 2012, Giorgio Sabbatini ha scritto il suo nome nel libro d’oro della pizza, aggiudicandosi il titolo dei titoli, quello di Campione del Mondo specialità Pizza Classica. Quarantasette anni, marchigiano adottato da Peschiera del Garda, Sabbatini ha iniziato a mettere le mani in pasta da adolescente, nel locale di famiglia.

Informazioni e contatti

Flover Garden Center, via Pastrengo 14 a Bussolengo

Dal 2 novembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 orario continuato (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

L’ingresso libero sempre nei giorni feriali; dal 2.11 al 15.12 il sabato e la domenica ingresso a 2 euro a persona. Non pagano i bambini al di sotto di 1 metro di altezza, i portatori di handicap e loro accompagnatori, capogruppo e autista pullman.

Per i gruppi è richiesta la prenotazione attraverso il sito www.ilvillaggiodinatale.it

Tel. 045 6704141 | Mail: info@ilvillaggiodinatale.it | Web: www.ilvillaggiodinatale.it | Facebook: @VillaggiodiNatale | Instagram @Floververona