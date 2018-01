Maschere e divertimento: il calendario delle sfilate di Carnevale nella provincia di Verona

Quest'anno il "venerdì gnocolar" a Verona si festeggerà il 9 febbraio, mentre martedì 13 febbraio ricorrerà il tradizionale "martedì grasso".

Ma in terra scaligera non vi è solo il 488° Bacanal del Gnoco da festeggiare, sono infatti tantissimi anche gli eventi dedicati al Carnevale in tutta la provincia veronese.

Di seguito riportiamo il calendario ufficiale di tutte le sfilate di Carnevale in programma nei vari Comuni e frazioni veronesi:

Gennaio

PESCHIERA DEL GARDA - sabato 13 gennaio: cena di apertura del carnevale presso il ristorante Al Frassino

sabato 13 gennaio: cena di apertura del carnevale presso il ristorante Al Frassino SANTO STEFANO DI ZIMELLA - domenica 14 gennaio ore 14:30

domenica 14 gennaio ore 14:30 ISOLALTA - sabato 20 gennaio ore 14:30

sabato 20 gennaio ore 14:30 VERONA - Basilica San Zeno Maggiore – SS. Messa delle Maschere 17.00

Basilica San Zeno Maggiore – SS. Messa delle Maschere 17.00 GREZZANA - domenica 21 gennaio ore 14:00 e in caso di pioggia, sabato 27 gennaio in notturna

domenica 21 gennaio ore 14:00 e in caso di pioggia, sabato 27 gennaio in notturna SOMMACAMPAGNA - sabato 27 gennaio ore 14.00

sabato 27 gennaio ore 14.00 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA - sabato 27 gennaio ore 18.30 – Notturna

sabato 27 gennaio ore 18.30 – Notturna SAN ZENO DI MOZZECANE - domenica 28 gennaio ore 9.30 Santa Messa a seguire sfilata

domenica 28 gennaio ore 9.30 Santa Messa a seguire sfilata CERRO VERONESE - domenica 28 gennaio ore 14.30

domenica 28 gennaio ore 14.30 BUTTAPIETRA - domenica 28 gennaio ore 14.30

domenica 28 gennaio ore 14.30 SAN GREGORIO DI VERONELLA - Domenica 28 gennaio ore 14.30

Febbraio

BELFIORE - sabato 03 febbraio ore 14:30

sabato 03 febbraio ore 14:30 PARROCCHIA DI SONA - sabato 03 febbraio ore 19:00 – Notturna

sabato 03 febbraio ore 19:00 – Notturna ALBARO - sabato 03 febbraio ore 20:00 – Notturna

sabato 03 febbraio ore 20:00 – Notturna PIOVEZZANO - domenica 04 febbraio incontro con le Maschere presso la Chiesa Parrocchiale ore 10.30

domenica 04 febbraio incontro con le Maschere presso la Chiesa Parrocchiale ore 10.30 CAVAION VERONESE - domenica 04 febbraio ore 13.30

domenica 04 febbraio ore 13.30 MARANO DI VALPOLICELLA - domenica 04 febbraio ore 14:30

domenica 04 febbraio ore 14:30 COLOGNOLA AI COLLI - domenica 04 febbraio ore 14.30

domenica 04 febbraio ore 14.30 DOSSOBUONO - domenica 04 febbraio ore 14.00

domenica 04 febbraio ore 14.00 NOGARA - domenica 04 febbraio ore 14.00

domenica 04 febbraio ore 14.00 SAN MARTINO BUON ALBERGO - domenica 04 febbraio ore 14.30

Venerdì Gnocolar a Verona - venerdì 09 febbraio

BARDOLINO - sabato 10 febbraio ore 14.30

sabato 10 febbraio ore 14.30 OPPEANO - sabato 10 febbraio ore 14.30

sabato 10 febbraio ore 14.30 SAN ZENO DI MONTAGNA - sabato 10 febbraio ore 14.30

sabato 10 febbraio ore 14.30 MACCACARI - sabato 10 febbraio ore 14.30

sabato 10 febbraio ore 14.30 MONTEFORTE D'ALPONE - sabato 10 febbraio ore 20.00 – Notturna

sabato 10 febbraio ore 20.00 – Notturna VILLAFRANCA - sabato 10 febbraio ore 20.00 – Notturna

sabato 10 febbraio ore 20.00 – Notturna DOMEGLIARA - domenica 11 febbraio

domenica 11 febbraio FRESCA' DI CEREA - domenica 11 febbraio ore 14.30

domenica 11 febbraio ore 14.30 TREGNAGO - domenica 11 febbraio ore 15.00

Luni pignatar lunedì 12 Febbraio – Premiazioni Concorso Scolastico

Martedì 13 Febbraio – Ultimo di Carnevale

PERZACCO DI ZEVIO - martedì 13 Febbraio ore 14.30

martedì 13 Febbraio ore 14.30 BOVOLONE - martedì 13 Febbraio ore 14.30

martedì 13 Febbraio ore 14.30 MONTEFORTE D'ALPONE - martedì 13 Febbraio ore 14.30 (2^ sfilata non rientrante nel calendario)

martedì 13 Febbraio ore 14.30 (2^ sfilata non rientrante nel calendario) CAPRINO VERONESE - martedì 13 Febbraio ore 14.30 – in caso di pioggia sabato 17 Febbraio in notturna

martedì 13 Febbraio ore 14.30 – in caso di pioggia sabato 17 Febbraio in notturna LAZISE - mercoledì 14 Febbraio ore 15 – dopo l’incoronazione

mercoledì 14 Febbraio ore 15 – dopo l’incoronazione SAN GIOVANNI LUPATOTO - sabato 17 Febbraio ore 14.30 – In caso di maltempo, sabato 24 Febbraio ore 14.30

sabato 17 Febbraio ore 14.30 – In caso di maltempo, sabato 24 Febbraio ore 14.30 CEREA - sabato 17 Febbraio ore 20.00 notturna – in caso di maltempo sabato 03 Marzo ore 20.00 notturna

sabato 17 Febbraio ore 20.00 notturna – in caso di maltempo sabato 03 Marzo ore 20.00 notturna AZZAGO - domenica 18 Febbraio ore 14.30

domenica 18 Febbraio ore 14.30 LOCARA DI SAN BONIFACIO - domenica 18 Febbraio ore 14.30

domenica 18 Febbraio ore 14.30 CASALEONE - domenica 18 Febbraio ore 14.30 Corteo in maschera multietnico

domenica 18 Febbraio ore 14.30 Corteo in maschera multietnico TARMASSIA - domenica 18 Febbraio ore 14.30

domenica 18 Febbraio ore 14.30 CASTELNUOVO DEL GARDA - domenica 18 Febbraio ore 14.30

domenica 18 Febbraio ore 14.30 BUSSOLENGO - domenica 18 Febbraio ore 14.00

domenica 18 Febbraio ore 14.00 NEGRAR - domenica 18 Febbraio ore 14.00

domenica 18 Febbraio ore 14.00 ALBAREDO D'ADIGE - sabato 24 Febbraio ore 20.00 notturna, in caso di pioggia sabato 03 Marzo ore 20.00

sabato 24 Febbraio ore 20.00 notturna, in caso di pioggia sabato 03 Marzo ore 20.00 ROSEGAFERRO - domenica 25 Febbraio ore 10.30

domenica 25 Febbraio ore 10.30 PELLEGRINA - domenica 25 Febbraio ore 14.30

domenica 25 Febbraio ore 14.30 POVEGLIANO - domenica 25 Febbraio ore 14.30

domenica 25 Febbraio ore 14.30 GARDA - domenica 25 Febbraio ore 14.30

domenica 25 Febbraio ore 14.30 SAN BONIFACIO - domenica 25 Febbraio ore 14.30

Marzo

LUGAGNANO DI SONA - sabato 03 Marzo oire 14.00

sabato 03 Marzo oire 14.00 ARCOLE - sabato 10 Marzo ore 20 notturna

sabato 10 Marzo ore 20 notturna PESCHIERA DEL GARDA - domenica 11 Marzo ore 14.30 – in caso di maltempo domenica 18 Marzo ore 14.30

domenica 11 Marzo ore 14.30 – in caso di maltempo domenica 18 Marzo ore 14.30 RONCO ALL'ADIGE - domenica 11 Marzo ore 14.30

domenica 11 Marzo ore 14.30 LEGNAGO - ore 14.30 in caso di pioggia la sfilata sarà annullata

ore 14.30 in caso di pioggia la sfilata sarà annullata VALLESE DI OPPEANO - sabato 17 Marzo ore 20.00 – notturna

sabato 17 Marzo ore 20.00 – notturna VILLA BARTOLOMEA - domenica 18 Marzo ore 14.30

domenica 18 Marzo ore 14.30 ROVERCHIARETTA - domenica 18 Marzo ore 14.30

domenica 18 Marzo ore 14.30 MOZZECANE - domenica 18 Marzo ore 14.30

domenica 18 Marzo ore 14.30 FAGNANO - domenica 18 Marzo ore 14.30

domenica 18 Marzo ore 14.30 MINERBE - domenica 18 Marzo ore 14.30

Aprile

ISOLA DELLA SCALA - sabato 07 Aprile ore 20.00 – Notturna

sabato 07 Aprile ore 20.00 – Notturna MALCESINE - domenica 15 Aprile ore 14.30

domenica 15 Aprile ore 14.30 RIVOLI VERONESE - sabato 21 Aprile ore 19.30 – notturna

Maggio

COLOGNA VENETA - sabato 05 Maggio ore 20.00 – notturna

sabato 05 Maggio ore 20.00 – notturna VIGASIO - sabato 12 Maggio ore 20:30 – notturna

sabato 12 Maggio ore 20:30 – notturna MARCHESINO DI BUTTAPIETRA - sabato 19 Maggio ore 20.30 – notturna

Settembre

PASTRENGO - sabato 02 Settembre dalle ore 11.00 in poi

sabato 02 Settembre dalle ore 11.00 in poi TORRI DEL BENACO - sabato 08 Settembre ore 20.00 – notturna

Il presente calendario può subire in qualsiasi momento variazioni o annullamenti causa maltempo o altre problematiche.

Maggiori informazioni: Carnevaleveronese.