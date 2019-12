Il Natale 2019 a Bussolengo: «Ogni weekend sarà davvero magico e ricco di eventi»

«Il Natale è la festa che ognuno di noi attende con gioia, - esordisce Massimo Girelli, assessore alle Manifestazioni, promozione del territorio ed attività produttive del Comune di Bussolengo - è la festa che si inizia a vivere già nelle settimane che lo precedono quando si avverte quel senso si magia...appunto, "la Magia del Natale"». Ed anche quest’anno sarà proprio la "Magia del Natale" ad accendersi a Bussolengo dal 7 dicembre, durante il weekend della Festa dell’Immacolata Concezione che, come da tradizione, darà inizio alle festività natalizie.

Piazza XXVI aprile e le vie del centro accoglieranno la pista di pattinaggio, il mercato degli artigiani, la giostra-cavalli e il villaggio natalizio. La novità di questa edizione dell’evento sarà la "casa di ghiaccio". Qui Babbo Natale, il 14 dicembre, raccoglierà le letterine dei bambini. Nella stessa giornata, alle 14, è in programma la "Corsa dei Babbi Natale", un percorso di 5 chilometri da affrontare vestiti da Santa Claus. Il giorno successivo il centro ospiterà il mercatino del Consorzio delle Cinque Terre "Golfo dei Poeti", con i banchi del mercato di Forte dei Marmi.

«Bussolengo sarà addobbato a festa, le vie e le piazze agghindate con tante luminarie natalizie, - spiega l'assessore Girelli - e Piazza XXVI Aprile arricchita con i simboli indiscussi del Natale: l’Albero di Natale che ritorna imponente ad abbellire la nostra piazza, il bellissimo presepio posizionato attorno alla monumentale fontana del Bernini, ma anche la grande pista di pattinaggio, la tradizionale giostra cavalli, le casette in legno con i prodotti tipici e la novità di quest’anno: la Grotta di ghiaccio di Babbo Natale. A Bussolengo - aggiunge l'assessore - ogni weekend sarà veramente magico e ricco di eventi: mercatini a tema, mostre, spettacoli, concerti, visite guidate ai nostri monumenti, intrattenimenti per grandi e bambini».

Altra novità segnalata dall'assessore Girelli è quella che riguarderà le vie dello shopping: «Quest’anno le passeggiate e gli acquisti in centro saranno ancora più piacevoli perché accompagnati da un gradevole sottofondo musicale reso possibile dalla filodiffusione che abbiamo installato in corso Mazzini. Altre due novità - prosegue quindi l'assessore - saranno gli spettacoli di Show Cooking che verranno proposti nei weekend in Piazza XXVI Aprile con annessa risottata finale e la corsa dei Babbi Natale un momento di aggregazione anche per le famiglie con una allegra per le vie del centro dove naturalmente il colore predominante sarà il rosso perché tutti saranno invitati ad indossare il vestito o almeno il cappello di Babbo Natale».

Una novità importante dei giorni di festa a Bussolengo nel 2019 riguarderà il Capodanno: «Quest’anno, - annuncia l’assessore Girelli - vogliamo accontentare proprio tutti e per la prima volta avremo addirittura il “Triplo Capodanno” con il Cenone all’interno del Villaggio di Natale della Flover, il Veglione di San Silvestro al circolo anziani e la grande festa in Piazza con tanta musica e divertimento. Poi il 6 gennaio 2020 - conclude l'assessore - chiuderemo in bellezza con i tradizionali Falò dell’Epifania che ogni festa si portano via».