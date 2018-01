"Brusa la vecia", l'elenco dei principali falò di Verona e provincia

Un elenco dei principali appuntamenti con il tradizionale falò della Befana in programma venerdì 6 gennaio a Verona e nelle numerose località della provincia scaligera.

Se volete segnalare un evento potete accedere qui all'apposito form, o in alternativa scrivere a redazione@veronasera.it

BRUSA LA VECIA IN PIAZZA BRA - L'evento a Verona è preceduto e accompagnato, dalle ore 17, da musica e iniziative di intrattenimento a cura di Radio Pico, con Giacomo Borghi. L'accensione del falò della befana è previsto alle ore 18.

GARDA - L'evento "El bruiel dell'Epifania" si terrà alle ore 18:00 presso l'Anfiteatro Arena in Largo Pisanello. Durante il falò della Befana verranno distribuiti Sanvigilini e Vin Brulè. La manifestazione è a cura dell’Associazione “Alpini” di Garda.

LAZISE - Alle ore 18:00 a Lazise sul lungolago Marconi, grande spettacolo pirotecnico il 6 gennaio. Alle ore 16:30 in località Pacengo presso il Campo San Daniele si terrà il Concerto del Bruiel, a cura del Coro Parrocchiale San Giovanni Battista e alle ore 17:30 Pacengo si svolgerà lo spettacolo con il fuoco, in compagnia del Gruppo artistico Lux Arcana, con a seguire l'accensione del “Bruiel”, il falò della Befana con la “vecia” che anche quest'anno verrà bruciata.

TORRI DEL BENACO - Appuntamento in piazza Calderini alle ore 18 con il tradizionale falò della Befana a cura del gruppo Alpini di Torri del Benaco. Verranno distribuiti dolci e vin brulé offerti. Saranno inoltre presenti i "gonfiabili" per i più piccoli e zucchero filato per tutti.

MALCESINE - Cucina in Piazza sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio nella tenda di Natale a partire dalle ore 12.00. Appuntamento con il "Brusa la Vecia" sabato 6 gennaio nei pressi della Tenda di Natale dalle ore 18.00, a cura dell’Associazione “La Compagnia de la Carbonèra”.

BARDOLINO - Appuntamento con il falò della Befana alle ore 17.30 presso il Parco Carrara Bottagisio. Durante la manifestazione saranno distribuiti pandoro, cioccolata calda e vin brulé.

VALEGGIO SUL MINCIO - Appuntamento in Viale P.A.Giacomelli (a fianco dell'ospedale), alle ore 18.00 circa con "La viola...ovvero, brusa la vecia": folkloristico falò propiziatorio di inizio anno, con musica, vin brulé e cibi tipici della tradizione. A cura di Pro Loco Valeggio, AS.LI.PE.VA, in collaborazione con il Comune.

BUSSOLENGO - Il tradizionale falò si terrà a partire dalle ore 19 nei pressi della sede degli Alpini.

SAN PIETRO IN CARIANO - L'epifania verrà festeggiata in diverse zone del Comune: presso il Chiostro della Pieve di San Floriano alle ore 19.30 la Parrocchia presenta "La Befana... Vien dal Cielo!" con dolci sorprese. Nel Chiostro pizza per i bimbi e pearà e codeghin per tutti presso il Teatro Parrocchiale Don Mazza, alle ore 19.00 "Brusa la Vecia": tradizionale falò.

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - Alle opere parrocchiali di Domegliara si terrà il tradizionale falò della befana alle ore 18.00.

NOGARA - Falò a Campalano alle ore 18. Brusa la vecia per la festa della Befana presso l'area adiacente l'ex depuratore di via Valle con accensione del rogo alle ore 19 e doni per tutti i presenti.

GREZZANA - Torna anche a Grezzana in piazza Ruffoni dalle ore 19 il tradizionale falò "Brusemo la Stria 2018". Evento tipico della tradizione condito da un pizzico di magia, il tutto accompagnato da vin brulé, ciccolato e pandoro.

VILLAFRANCA DI VERONA - La festa della Befana con vin brulé e cioccolata calda per tutti verrà celebrata sabato 6 gennaio dalle ore 18 in Località Pozzomoretto.

DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA - "Brusa la vecia" in programma alle ore 18.30 presso il cortile delle scuole scuole elementari.

OPPEANO - Avis Ca' degli Oppi festeggia l'Epifania al Teatro parrocchiale Salus con risottata, ed anche dalle ore 18.30 in piazza dell'Aviatore a Ca' degli Oppi. Il falò si terrà in piazza Donatori di sangue alle ore 17.30.

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Il falò verrà acceso a San Pietro di Legnago nei pressi della Chiesa Parrocchiale alle ore 16.

CEREA - Appuntamento con il "brusa la vecia" presso la Chiesa Parrocchiale dalle ore 18.

CONCAMARISE - Si brucia la vecchia alle ore 18:00 con l'accensione del falò e, a seguire, degustazione di numerose specialità tradizionali: maccheroni col musso e soprattutto ossa di maiale e zampetti, il tutto in ambiente riscaldato. La befana distribuirà dolci calze a tutti i bambini.

COLOGNOLA AI COLLI - Il falò verrà acceso alle 17.30 in via San Biagio (Località Monte).

CERRO VERONESE - Si festeggia l'Epifania con il tradizionale "brusa la vecia" in piazzale Alferia dalle 18. Verrà offerta cioccolata, vin brulé e alle 18.30 ci sarà l'estrazione della "lotteria della Befana".

MONTEFORTE D'ALPONE - Arriva l'Epifania che tutte le feste si porta via. Si chiude alla grande il periodo natalizio con il concerto della Banda Musicale di Monteforte d'Alpone presso la Chiesa di Costalunga alle ore 16.00 e con il tradizionale "Bujelo della Stria" a cura dei coscritti 2000 alle ore 18.30 presso il cortile delle ex scuole elementari. Seguirà un momento conviviale a cura dell'AVIS Brognoligo Costalunga.

SOAVE - Appuntamento venerdì 6 gennaio con "Brusemo la vecia" alle ore 17.30 presso l'area sportiva Monsignor Aldrighetti "al Cento". E a seguire vin brulé, cioccolata calda e pandoro.