Brewery Festivals a Castelnuovo del Garda con le migliori birre di produzione artigianale

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio, in piazza della Libertà a Castelnuovo del Garda, si terrà la seconda edizione del “Brewery Festivals”, kermesse delle migliori birre di produzione artigianale accompagnate da originali e sfiziosi food truck.

L’evento, organizzato da GardaLanding in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda, offrirà l’occasione agli appassionati del settore, intenditori o semplici curiosi, di entrare in contatto con i migliori birrifici artigianali e assaggiare le loro pregiate produzioni abbinate allo street food gourmet.

«Riproponiamo volentieri la manifestazione, che lo scorso anno è stata accolta con grande favore dal pubblico – sottolinea l’assessore al Turismo Davide Sandrini –. L’iniziativa ha inoltre il merito di promuovere il turismo a Castelnuovo del Garda in un periodo solitamente povero di eventi».

L’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito: si ricorda tuttavia che sarà possibile somministrare alcolici solo ai maggiorenni. Oltre allo spazio espositivo dedicato ai birrifici, l’evento ospiterà anche workshop, degustazioni guidate e spettacoli di musica dal vivo. Saranno presenti numerose “cucine a quattro ruote” provenienti da tutt’Italia che proporranno cibo cosiddetto “di strada”, che appartiene peraltro della più genuina tradizione italiana.

Il Brewery Festivals prenderà il via venerdì 25 maggio, alle 18, con l’apertura degli stand espositivi che rimarranno in funzione ogni giorno sino all’una notte.

Diversi gli spettacoli in programma: venerdì 25, alle 21, si esibiranno i Rock is woman per un tributo alle migliori voci del rock femminile; sabato 26, sempre alle 21, sarà la volta dei Thucana Sound; conclusione domenica 27 con i Novel che proporranno un repertorio italiano ispirato alle migliori hit del momento.

Nel corso dell’evento le attività commerciali avranno la possibilità di incontrare gli espositori con degustazioni guidate. Informazioni dettagliate sulla pagina facebook BreweryFestivals.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto le strutture garantiscono spazi al coperto.