Biologic all'Arsenale: la cittadella del vino bio e dello street food gourmet in arrivo a Verona

Dal 5 all’8 ottobre torna all’Arsenale di Verona la magia del vino biologico, biodinamico e naturale, food truck gourmet e delizie acustiche con incontri e concerti. A Verona si ricrea l’atmosfera di Biologic, la cittadella enogastronomica dedicata al vino bio e allo street food gourmet su food truck. Protagonisti dell’evento, sono i produttori di vino biologico, biodinamico e naturale che faranno degustare e conoscere al pubblico, oltre a degli ottimi vini. Il pubblico potrà incontrare i veri protagonisti che, tutti i giorni con cura, passione e amore, lavorano la terra per trasformare la materia prima in qualcosa di unico.

I foodtruck, porteranno in Arsenale a Verona il meglio dei sapori e delle tradizioni della penisola italiana, per accompagnare in maniera sublime i vini in degustazione. Le cucine su ruote di Biologic “servono in tavola” il mondo colorato, gustoso e irresistibile del “cibo di strada in formato food truck”: veri e propri ristoranti su ruote con mezzi modificati in stile creativo per raccontare piatti succulenti per tutti i gusti.

Ma non solo degustazioni enogastronomiche, anche delizie acustiche e visive. Biologic dà vita, infatti, all’Osteria Biologica con un ricco programma di concerti, workshop e talk dedicati a temi strettamente connessi al mondo del vino e del food: un vero e proprio festival con intrattenimento e percorsi d'interesse.

Si partirà venerdì 5 ottobre con le letture dialettali “Le Fughe de le Mattonele”, alle ore 18. Seguirà alle 21.20 lo spettacolo di Lorenzo Kruger e le canzoni dei Nobraino.

Sabato, alle 16.30, incontro “Vino, territorio & sostenibilità” curato dall’Università di Verona, nell’ambito della rassegna GoTo Science; seguirà alle 17.30, la conferenza “Il piacere del vino - Come imparare a bere meglio”, a cura di Slow Wine Verona con Antonella Bampa. Alle 19 aperitivo bio jazz con Mezuru Takahashi jazz quartet e alle 21.30 musiche e canzoni popolari dei Contrada Lorì.

Ospite d’onore dell’incontro “Dal Campo alla Vigna”, di domenica 7 ottobre alle ore 17, l’ex allenatore Nevio Scala. Tornerà alle 17.30 il Mezuru Takahashi jazz quartet e alle 19.30, invece, chiuderanno i Cadillac Circus.

La giornata di lunedì 8 ottobre, dalle ore 10 alle 14, sarà riservata al settore ristorazione, alberghiero, bar, wineshop, con ingresso su invito ed incontri dedicati.