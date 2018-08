Bike night, la festa della bici torna a Verona con una pedalata fino al lago di Garda

Per chi non è spaventato dal buio, per chi non si è mai spinto così lontano o non l’ha mai fatto di notte: Bike Night è l’evento in bici organizzato da Witoor che sta illuminando le notti dell’estate italiana. La quinta edizione del tour delle pedalate notturne sulle più belle piste ciclabili del nostro paese torna in Veneto e Trentino sabato 1 settembre, con il percorso da piazza San Zeno a Verona fino a Riva del Garda, lungo la ciclovia dell’Adige. Sarà la quinta tappa del tour che partito da Ferrara coinvolge anche Bolzano, Milano e le Marche: sei tappe su sei percorsi diversi per un’esperienza in bici unica e innovativa, con quasi tremila partecipanti nel 2017.



La Bike Night torna a Verona per la seconda edizione dell’evento notturno in bici non competitivo: una notte di passione per la bici, che porta centinaia di ciclisti a pedalare tra Veneto e Trentino lungo una delle più belle piste ciclabili d’Europa, la ciclovia dell’Adige. Il progetto ideato, organizzato e prodotto da Witoor, è una vera e propria ‘festa della bici’, grazie al percorso per la maggior parte su itinerari cicloturistici e a una formula, 100km con partenza a mezzanotte e arrivo all’alba, che sa regalare un’esperienza unica a ogni tipo di ciclista. Anche nel 2018 il tracciato partirà da piazza San Zeno, per raggiungere la diga del Chievo e proseguire poi per Bussolengo e Rivoli Veronese, da lì sull’Adige fino a Rovereto e poi l’arrivo a Riva del Garda, sul lago. Le iscrizioni al prezzo speciale di 25€ sono aperte fino a domenica 26 agosto online su www.bikenight, e riapriranno venerdì 31 agosto, presso negozio Sportler (centro Commerciale Le Corti Venete) dalle 19 alle 21, e sabato 1 settembre al villaggio partenza in piazza San Zeno, dalle 20 alle 23.30, al costo di 35€.



Sabato 1 settembre luglio l’attesa inizierà dalle ore 20 in piazza San Zeno a Verona. Il villaggio partenza sarà aperto fino a mezzanotte. A mezzanotte la partenza dei ciclisti, che si dirigeranno verso Bussolengo. Lungo il tracciato saranno allestiti tre ristori: a Rivoli Veronese al Bar Marengo, ad Avio, presso il bicigrill Ruotalibera, e a Rovereto, al ristorante Moja, prima dell’arrivo a Spiaggia degli Olivi, a Riva del Garda con la colazione e la doccia dopo 100km di pedalata notturna. Per chi necessita di un passaggio per il rientro a Verona, Witoor mette a disposizione una navetta con trasporto bici, prenotabile al momento dell’iscrizione. Sarà infine fornita assistenza tecnica durante tutti i 100km del tracciato, nonché assistenza medica, per garantire sicurezza e supporto ai ciclisti.



Partecipano anche persone con disabilità visiva o motoria. Tra gli iscritti si registra la presenza di gruppi di amici o società di ciclisti amatoriali, e la metà proviene da fuori provincia, dal resto d’Italia. Alta anche la percentuale femminile, oltre il 25%.



«Giunta alla seconda edizione, la Bike Night Verona - Lago aveva portato il primo anno nel 2016 oltre 300 ciclisti a pedalare di notte - prosegue Dovigo – affermando nel panorama di eventi ciclistici italiano e non solo un modo innovativo e autentico di andare in bici. Dopo l’annullamento per l’allerta meteo, quest’ano vogliamo tornare a dimostrare come quello che non si vede con gli occhi lo si può percepire con gli altri sensi: e grazie al fascino della notte e alla sfida della lunga distanza, la Bike Night è riuscita a crearsi un proprio pubblico trasversale, capace di unire ciclisti allenati e dotati tecnicamente con persone più inesperte che proprio grazie a un’esperienza di questo tipo iniziano ad appassionarsi e a viaggiare in bici». La Bike Night riesce così a promuovere la mobilità sostenibile unendo appassionati autentici, paralleli a qualsiasi moda del momento, e a dimostrare come siano sufficienti poche pedalate per immergersi dal centro della città in un territorio lombardo dal forte potenziale cicloturistico.



Bike Night Verona – Lago di Garda 2018



2a edizione



Partner locali



La tappa friulana è realizzata grazie alla collaborazione con Bar Marengo, bicigrill Ruotalibera, ristorante Moja e Spiaggia degli Olivi.



Patrocini



Comune di Verona, Comune di Riva del Garda.



Numeri



400 quota massima di iscritti



50% iscritti proveniente da fuori la provincia di Verona



25% presenza femminile



Programma



Partenza a mezzanotte, arrivo all’alba



Distanza sui 100km, percorso su piste ciclabili



Dalla città alla natura, si pedala tutti insieme senza ordine d’arrivo



Servizi offerti



Iscrizione online, Gadget, Villaggio partenza, Servizio navetta di rientro, Noleggio bici e casco, Trasporto bagagli, Ristori e colazione, Assistenza meccanica e medica