Presentazione a Verona del libro "Benvenuta felicità!"

Comunicato Stampa Nasciamo biologicamente predisposti per vivere nella felicità. Ma, allora, cosa ci manca per essere felici? Ci mancano le informazioni che ci consentono di conoscere il nostro potenziale, di conoscere come funziona il nostro cervello (generatore dei nostri stati emotivi) e di come vivere e gestire le nostre emozioni e le nostre relazioni. La felicità, infatti, si può costruire e diventa una competenza che si può allenare, proprio come un muscolo.

L’infelicità, invece, limita le nostre funzioni vitali e rischia di accompagnarci a stress, frustrazione o, peggio, alla depressione. Conoscere meglio noi stessi ed essere più consapevoli della vita che viviamo ci può aiutare a far fiorire la nostra parte interiore e a migliorare il rapporto con noi stessi e con gli altri. L’autore, Stefano Macrì, che vive nel veronese con la sua famiglia, racconta come ha affrontato le sue sfide acquisendo, di volta in volta, maggior consapevolezza ed equilibrio interiore. Nel suo intervento spiega come la felicità sia allenabile giorno per giorno e possa migliorare la capacità di vivere e gestire le proprie emozioni, nella vita privata e sul lavoro, anche grazie alla Scienza del Sé di cui è formatore, con competenze certificate dalla Regione Lombardia.

La presentazione del libro Benvenuta Felicità! si terrà martedì 8 ottobre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 20, presso il Delser Manor House Hotel, strada dei Monti 14 Verona. Durante l’evento, oltre a toccare i punti salienti del libro e del suo percorso, l’autore farà conoscere ai partecipanti i fondamenti della Scienza della Felicità e l’importanza di condividerla in famiglia, sul lavoro e a scuola. L’evento è organizzato dall’autore Stefano Macrì, Positive Solver e Formatore in Scienza del Sé.

