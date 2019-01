Pubblicato il bando per partecipare al Premio Beatrice 2019

Scade il 30 aprile 2019 il termine ultimo per presentare un progetto con tematica sociale (musica, danza, video, fotografia ecc) e poter avere l'opportunità di vincere una borsa di studio di € 500,00 e presentare il progetto nel corso del Premio Beatrice condividendo il palcoscenico con i BIG della musica italiana.

Il Bando è rivolto a singoli, gruppi, associazioni, persone. L'iscrizione è gratuita!

Info: www.ilsorrisodibeatrice.com

Gli obiettivi dell’iniziativa sono: promuovere interesse e diffondere la cultura della solidarietà, dando risalto a gesti significativi; segnalare alla pubblica opinione la realizzazione e l'avvio di progetti che contribuiscano ad educare, ad indirizzare gli individui verso sensibilità e comportamenti operosi di promozione della solidarietà che sviluppino il sostegno e la crescita personale e sociale; destinare attraverso il Premio un contributo economico ad organizzazioni di volontariato, accademie artistiche e istituti scolastici presenti e attivi nell’ambito nazionale che si distinguano per attività d'impegno sociale e di solidarietà o che propongano opere d'ingegno e di comunicazione per la promozione e diffusione della tematica solidale.

1° classificato – 500 euro

Segnalazione con attestato di merito a 2 tra i migliori progetti/elaborati presentati

Valorizzazione di progetti/elaborati attraverso la serata del Premio Beatrice o sito web o in formato cartaceo.

I partecipanti al bando sono chiamati a sviluppare il seguente tema: Solidarietà 2019.

 Il partecipante dovrà dare al proprio progetto/elaborato un titolo che non sia la ripetizione del tema proposto.

 Si possono presentare progetti/elaborati in varie forme espressive.

 Si accettano opere multimediali (CD-rom / DVD), realizzate anche in gruppo ed in collaborazione con enti e associazioni.

 I progetti/elaborati dovranno essere inediti, originali. Non dovranno, inoltre, contenere messaggi commerciali o riferirsi, anche indirettamente, a contenuti pubblicitari o promozionali; non dovranno contenere elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi di diritti, anche di terzi, o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni.

 Si dovrà obbligatoriamente compilare il modulo prestampato “domanda di partecipazione”, fornito con il bando, contenente i dati identificativi dell’autore (nome, cognome e indirizzo), unitamente al consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, debitamente firmato. In caso di partecipanti minorenni, si richiede l'autorizzazione scritta

di un genitore o di chi ne fa le veci. Sullo stesso modulo si dovrà dichiarare e sottoscrivere che le opere presentate sono frutto del proprio ingegno, che non sono state copiate né in tutto né in parte, e che non ledono in alcun modo diritti d’autore di terzi.

 I diritti su progetti/elaborati restano riconosciuti agli autori. Ogni autore rinuncia a qualunque

corresponsione di diritto d’autore relativo all’inserimento del progetto/elaborato in pubblicazioni di

qualsiasi tipologia, rimanendo comunque personalmente responsabile dei contenuti nonché della

totale paternità del progetto/elaborato inviato e della titolarità e di tutti i restanti diritti relativi allo

stesso.

 Con l’accettazione e il conseguente invio del materiale, l’autore autorizza l’Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus, ferme restando le prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003, a riprodurre e diffondere su qualunque supporto e attraverso l’opera di curatela di proprio personale, gli elaborati trasmessi, costituendo la sottoscrizione del presente regolamento ampia liberatoria ai sensi di legge. Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale inviato al concorso senza preventiva autorizzazione da parte dell’Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus. Nella domanda di ammissione al concorso, i partecipanti dovranno specificare se per ogni pubblicazione e/o diffusione per conto dell’Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus, l’opera dovrà riportare nome e cognome dell'autore, uno pseudonimo ed eventuale richiesta di rispettare l'anonimato.

 Elaborato e “domanda di partecipazione” dovranno essere spediti con posta ordinaria e in busta chiusa, entro e non oltre il 30 aprile 2019, esclusivamente al seguente indirizzo: Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus Viale degli alpini 4,

37030 Colognola ai Colli (VR). Farà fede il timbro postale; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.

 Il mancato rispetto anche di una sola di tali norme comporta l’esclusione automatica dal concorso.

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci o per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Associazione stessa .

 Gli elaborati saranno valutati a giudizio insindacabile della Giuria e non saranno ammessi ricorsi. La decisione della Giuria, sulla base del numero e della qualità delle presentazioni, sarà fondata sui principi di trasparenza, giustizia ed equità nonché sui seguenti criteri di: a) grado d’innovatività e originalità b) qualità e riproducibilità

 L’elenco dei progetti/elaborati accolti con esito positivo e il vincitore del Premio verranno resi pubblici dalla Giuria mediante pubblicazione sul sito: www.ilsorrisodibeatrice.com e sulle pagine social network appartenenti all'Associazione.

 L’erogazione del Premio avverrà nella serata evento Premio Beatrice 2019 organizzata nell'anno 2019 con data e luogo da definirsi.

 La partecipazione al bando implica l’accettazione del presente Regolamento. I partecipanti esonerano l'Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che possano ritenersi lesi dall’esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità degli presentazioni inviate. E’ facoltà dell’organizzazione diffondere il Premio attraverso i media locali e utilizzare

immagini relative ai partecipanti e alle loro opere senza nulla dovere a questi ultimi a nessun titolo.

 I dati personali trasmessi con la domanda di adesione saranno trattati per le sole finalità di gestione del Premio. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente dall’Organizzazione o da aventi causa. Si assicura il rispetto del trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e della normativa vigente in materia di Privacy.

 Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l' Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative, funzionali e per un migliore successo e visibilità della serata evento, che saranno rese tempestivamente disponibili sul sito dell'Associazione stessa.

Informazioni e contatti

Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus

Sede legale: Via degli Alpini, 4 – 37030 Colognola ai Colli(VR)

tel: 392 1609331 – 347 8708011

mail: sorrisobeatrice@ilsorrisodibeatrice.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________ il ______________________________

residente in via ___________________________________________________________________

città __________________________________________ cap ______________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono __________________________________ e-mail _________________________________

chiede

di partecipare alla VIII edizione del

PREMIO BEATRICE 2019

A tal fine (segnare con una X) dichiara:

 che il progetto/elaborato presentato è rigorosamente inedito

 di accettare senza condizioni tutte le norme del regolamento, sollevando l’Associazione Il Sorriso di

Beatrice Onlus da ogni responsabilità

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. n. 196/2003

 di proporre il progetto/elaborato con il seguente titolo:

__________________________________________________________________

acconsente

 all'eventuale divulgazione del progetto/elaborato o parte di esso presentato al concorso*, riportando

(segnare con una X):

 nome e cognome

 pseudonimo

 esclusivamente il titolo dell'opera (richiesta di anonimato)

 all’utilizzo del progetto/elaborato o parte di esso per fini istituzionali e senza scopo di lucro e a

diffonderlo pubblicamente (radio, TV, giornali, brochure, internet, ecc.) fatta salva la paternità

intellettuale del proponente, della quale sarà data segnalazione.

Altresì

si dichiara sotto la propria responsabilità’

 di aver ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie utilizzo immagini (ai sensi e per gli effetti del DPR

445/2000) delle persone eventualmente ritratte nei lavori presentati, sottoscritte da entrambi i genitori

in caso di minorenni

Allega: progetto/elaborato

Data _____________________

In fede __________________________________