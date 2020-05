Natalino Balasso e Andrea Pucci presto di nuovo sul palco del teatro romano a Verona

L’emergenza Covid-19 continua a tenere in panchina lo spettacolo: musica, teatro e danza sono ancora fermi, in trepidante attesa di poter far riaccendere le luci di un teatro, di nuovo riempito dal brusio del pubblico pronto a sognare di fronte ad un concerto, un balletto, un monologo.

Un pubblico, quello veronese, che dovrà pazientare ancora un po’ prima di vedere sul palco del Teatro Romano Natalino Balasso e Andrea Pucci previsti rispettivamente per lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio. Gli spettacoli sono attualmente sospesi e in attesa di essere riprogrammati. Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove date, pertanto si ricorda a coloro che hanno acquistato un biglietto di ingresso per i due spettacoli di conservarlo fino alle nuove indicazioni.

Tutte le informazioni saranno rese note su www.eventiverona.it e sui rispettivi canali social.

