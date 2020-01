Attività comitato Arci Legnago

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Proseguono le attività di formazione organizzate dal Comitato Arci Legnago, da febbraio 2020 partirà una nuova sessione di corsi, e tanti altri progetti: ludilab con doposcuola e laboratori per i più piccoli, incontri e corsi culturali per tutti (abbiamo l'accreditamento con alcune scuole del territorio per rilasciare crediti formativi per i ragazzi che parteciperanno), allestimento mostre con reading.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/Arcilegnago) e sul nostro sito (www.arcilegnago.it).