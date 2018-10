ArtVerona 2018: dalla fiera alla città, tanti gli appuntamenti con il contemporaneo

La 14ᵃ edizione di ArtVerona si prepara al via. Dal 12 al 15 ottobre, all’interno dello spazio fieristico veronese, saranno visibili al pubblico le opere artistiche, tra moderno e contemporaneo, proposte dai 150 espositori presenti. Ampia anche la programmazione degli eventi collaterali di Art&TheCity, che apre la città all’arte, con la proposta di mostre e appuntamenti promossi in partnership tra Comune – Direzione Musei Civici, Soprintendenza delle Belle Arti e Università di Verona. Tra questi, la grande collettiva "Chi Utopia mangia le mele", a cura di Adriana Polveroni e Gabriele Tosi, con le opere di oltre 40 artisti che per la prima volta saranno esposti all’ex Dogana di terra.

Secondo appuntamento, l’omaggio a Hidetoshi Nagasawa, artista giapponese recentemente scomparso, strutturato su un percorso espositivo di otto installazioni poste in diverse sedi cittadine, tra le quali, il Museo degli Affreschi, Museo di Castelvecchio, il Convento di San Fermo sede della Soprintendenza, l’Università al Polo Santa Marta e fuori dai padiglioni della fiera.

Dal 6 ottobre apertura, al Museo di Storia Naturale, della mostra "EverydayClimateChange – fotografare il cambiamento", promossa dal Comune, con l’esposizione di 70 immagini documentali ed una realizzazione video, frutto dell’opera artistica di 27 fotografi professionisti di fama internazionale.

Alla Galleria d’Arte Moderna – GAM, proposti per ArtVerona una serie di eventi mirati all’approfondimento sul contemporaneo, con il focus ‘Luoghi della mente’, dedicato alla collezione permeante della civica; l’esposizione di un’opera dell’artista Marcello Moloberti, parte di una mostra ‘diffusa’ promossa dall’Associazione dei musei d'arte contemporanea italiani-AMACI per la 14ᵃ Giornata del Contemporaneo; l’installazione di Lucia Cristiani, artista scelta dalla direzione della GAM per l’evento Level 0 di ArtVerona.

Il programma della fiera veronese del contemporaneo è stato presentato questa mattina dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme al Soprintendente Fabrizio Magani, al vicepresidente di Veronafiere Romano Artoni e alla direttrice artistica ArtVerona Adriana Polveroni.

«Attraverso una partnership sempre più allargata con istituzioni e soggetti culturali del territorio – precisa l’assessore Briani –, è stato possibile concretizzare un’ampia proposta di eventi che, in spazi espositivi o, semplicemente, in piazze ed aree verdi della città, invitano il pubblico a visitare Verona e i suoi tanti luoghi suggestivi e nascosti. Sempre più forte la collaborazione tra la Fiera e il Comune, nell’ottica di una sinergia che avvantaggi non solo il mondo dell’arte ma, al contempo, tutta la città e la sua visibilità nel mondo».

Programma e informazioni sul sito www.artverona.it.